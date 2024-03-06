Материалы с тегом «Музеи»
«Невидимые музы»: секреты закулисья культурных учреждений раскрыли в VK
В рамках проекта «Невидимые музы» смотрительницы и капельдинеры ведущих театров и музеев России делятся личными историями своего пути в искусстве: важной миссии своей профессии, лучших спектаклях и их посетителях, основателях культурных институций и исцеляющей силе искусства. Эксклюзивные интервью...
6 марта 2024
Экоактивисты наклеили листовки на картину Боттичелли во Флоренции
Группа экологических активистов в ходе акции наклеила листовки на картину известного итальянского художника эпохи Возрождения Сандро Боттичелли «Весна» в галерее Уффици во Флоренции. Об этом 3 марта сообщила газета la Nazione. По информации издания, группа из пяти экоактивистов приклеила листовки с...
4 марта 2024
Собянин: Музей Москвы поставил новый рекорд по посещаемости
Более 1,1 миллиона посетителей стали гостями объединения «Музей Москвы» в 2023 году, сообщил 24 февраля в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. «С 2012 года это рекорд, и он во многом связан с необычными творческими проектами», — заявил он. Собянин напомнил, что на центральной площадке музея...
24 февраля 2024
В Москве состоялся международный форум «Память победителей»
В Москве прошёл международный форум «Память победителей» для организаторов шествия «Бессмертный полк» в странах ближнего и дальнего зарубежья. Участвовали более 60 организаторов шествия Бессмертного полка из более чем 30 стран мира, сообщили ИА Регнум организаторы мероприятия. На форуме выступили...
23 февраля 2024
РВИО назвало причисление Репина к украинским художникам русофобской ахинеей
Идея финского музея «Атенеум» назвать русского живописца Илью Репина украинцем — «русофобская ахинея на потребу конструкторам «глобуса Украины», заявил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. Он добавил, что такая позиция Финляндии одновременно демонстрирует...
новость часа
2 февраля 2024
В Лувре признались в тайном вывозе древних икон с Украины во Францию
Франция тайно вывезла с Украины несколько древних икон, и теперь их демонстрируют в Лувре, сообщила 25 января американская газета The Wall Street Journal. Как рассказали журналистам сотрудники Лувра, пять икон выставили в музее, ещё 11 держат под Парижем. Артефакты ранее хранились в Национальном...
26 января 2024
МВД Абхазии сообщило, что Национальную галерею в Сухуми могли поджечь
Одной из причин возгорания в Национальной картинной галерее в Сухуми мог стать поджог. Об этом сообщила пресс-служба МВД Абхазии. В ведомстве отметили, что на данный момент осуществляется сбор первичного материала на месте пожара. Назначена пожарно-техническая экспертиза. «По предварительным данным...
21 января 2024
В Крыму призвали Германию вернуть похищенные в годы войны ценности
Германские власти должны вернуть музеям Крыма ценности, похищенные в годы фашистской оккупации. Об этом заявил 21 января глава крымского парламента Владимир Константинов. Архивные данные указывают на то, что многие музейные ценности были уничтожены или вывезены оккупантами в Германию. В их числе —...
21 января 2024
В музее в Кронштадте открыли выставку «Флот для блокадного Ленинграда»
В Музее военно-морской славы в туристско-рекреационном кластере «Остров фортов» в Кронштадте 18 января в честь 81-й годовщины прорыва блокады Ленинграда открыли выставку «Флот для блокадного Ленинграда». Центральной темой экспозиции стала роль Военно-Морского Флота в обороне Ленинграда. Также были...
18 января 2024
Директор Якутского музея Бугаев отказался менять аббревиатуру «ЯГОМИК»
Якутский государственный объединённый музей истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского не будет менять название ради того, чтобы изменить аббревиатуру «ЯГОМИК», заявил 27 декабря «КП-Якутия» директор музея Николай Бугаев. Он рассказал, что у учреждения два равнозначных названия, второе...
27 декабря 2023
Картину «Христос во гробе» Брюллова впервые выставят в Русском музее
В Русском музее в 2024 году пройдут выставки, приуроченные к юбилеям художников Карла Брюллова и Виктора Васнецова. Центральным экспонатом станет показ публике картины кисти Брюллова «Христос во гробе». Об этом 16 декабря рассказала директор музея Алла Манилова на презентации выставочных планов в...
16 декабря 2023
«Москвариум» передаст 300 рыб пострадавшему от шторма аквариуму Севастополя
Пострадавший от шторма аквариум-музей Севастополя 29 ноября сообщил в социальной сети «ВКонтакте», что получит около 300 рыб от «Москвариума». «Из последних хороших новостей: Центр океанографии и морской биологии «Москвариум» подарит нашему аквариуму около 20 видов, а это порядка 300 рыб», —...
29 ноября 2023
Передачу скифского золота Украине назвали воровством
Передача скифского золота, коллекции крымских музеев, на Украину — это воровство и свидетельство того, что никакая выставочная деятельность и сотрудничество России с европейскими музейными площадками сегодня невозможны, поскольку гарантий возврата нет. Такой точкой зрения в беседе с ИА Регнум...
27 ноября 2023
В Киеве заявили, что музей Амстердама передаст скифское золото Украине
Нидерланды передадут Киеву коллекцию скифского золота из музеев Крыма, которая течение последних девяти лет находилась в Амстердаме, заявили 22 ноября в министерстве культуры и информационной политики Украины. «Министерство и Музей Крыма Пирсона достигли официальных договорённостей об условиях...
22 ноября 2023
Общество «Знание» запустит просветительскую акцию о достижениях регионов
С 9 ноября в регионах страны стартует акция «Достижения России», которая дополнит образовательную программу Международной выставки-форума «Россия». Об этом 8 ноября сообщили в обществе «Знание». Просветительские мероприятия будут проводиться на территории всех 89 субъектов РФ. В рамках выставки на...
8 ноября 2023
Семилетний посетитель выставки «Россия» выиграл каникулы в Петербурге
Семилетний мальчик Матвей стал 500-тысячным посетителем выставки-форума «Россия» и выиграл поездку в Санкт-Петербург с семьей. Об этом говорится в пресс-релизе организаторов. «Пятисоттысячный посетитель Международной выставки-форума «Россия» получил специальный приз — двухдневную поездку с семьей в...
8 ноября 2023
Выставку-форум «Россия» за три дня посетили рекордные 448 тысяч человек
Международную выставку-форум «Россия» за первые три дня посетили 448 тысяч человек, что является рекордом для ВДНХ, сообщили ИА Регнум в пресс-службе форума. Так, в день открытия выставки 4 ноября её посетила 191 тысяча человек, на следующий день на ВДНХ пришли 123 тысячи человек, а 6 ноября — 134...
7 ноября 2023
Экоактивисты атаковали картину Веласкеса в Национальной галерее Лондона
Экоактивисты из движения Just Stop Oil повредили защитное стекло картины испанского художника Диего Веласкеса «Венера с зеркалом» в Национальной галерее в Лондоне. Об этом сообщает 6 ноября телеканал Sky News. Молодой человек и девушка несколько раз ударили по защитному стеклу аварийными молотками...
6 ноября 2023
Музей под открытым небом на Красной площади
В Москве на Красной площади открылся музей под открытым небом, посвящённый 82-й годовщине со дня проведения легендарного военного парада 7 ноября 1941 года. Экспонаты будут доступны для посетителей три дня — с 5 по 7 ноября. Москвичи и гости столицы могут познакомиться с историей начала войны, а...
6 ноября 2023
Работающего со знаменитостями гида «Третьяковки» задержали с наркотиками
Экскурсовод Государственной Третьяковской галереи, которая проводила экскурсии для Арнольда Шварценеггера, сэра Дэвида Рокфеллер а и многих других известных людей, задержана в Москве с мефедроном. В отношении неё возбуждено уголовное дело. Об этом ИА Регнум сообщил источник. Сотрудники ГИБДД 17...
30 октября 2023