Материалы с тегом «Школьники»
СК возбудил дело после секс-скандала с участием школьников в Первоуральске
В Первоуральске СК возбудил уголовное дело после секс-скандала с участием школьников. Об этом сообщает местное интернет-издание E1.ru «Уголовное дело имеется. Оно расследуется», —передаёт слова источника издание. По предварительной информации, накануне 23 февраля трое учеников восьмого класса...
14 марта 2024
Школьница из Луганска написала письмо президенту Франции
Луганская школьница, писательница и драматург Фаина Савенкова, ранее занесённая в базу украинского сайта «Миротворец», написала открытое письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону. Ученица обратилась к французскому лидеру после его высказываний о России и помощи киевскому режиму. О принятом...
13 марта 2024
Станцевавшая «стриптиз» перед детьми педагог из Екатеринбурга объяснилась
Учительница екатеринбургской гимназии №161, преподаватели которой оказались в центре скандала из-за развратных танцев перед детьми, прокомментировала действия педагогов, которые вызвали такой широкий общественный резонанс. По словам учительницы, в танцах преподавателей с отсылками к «стриптизу» нет...
12 марта 2024
Школьников Курска переведут на дистанционное обучение
В Курске школьников переведут на дистанционное обучение, сообщили 12 марта власти региона. Мэр Курска Иван Куцак заявил, что школьники будут учиться в удалённом формате до конца текущей рабочей недели. «В связи с последними событиями принял решение перевести школьников на дистанционное обучение...
12 марта 2024
Школа авторов VK обучит старшеклассников блогингу
В рамках программы Школа авторов VK стартует набор на бесплатный курс по ведению блога в соцсетях для подростков. Преподавателями выступят эксперты VK и популярные инфлюенсеры, среди которых актёр Сергей Беляев, музыкант Саша Монтаг (FOILAR), блогер и самый молодой сотрудник VK Всеволод Алымов...
5 марта 2024
Эксперт рассказала способы запомнить пройденный в школе материал
В школе, особенно в старших классах, детям приходится запоминать большой объём информации, облегчить запоминание пройденного материала поможет мнемотехника, сообщила ИА Регнум руководитель отдела программ развития подростков MAXIMUM Education Наталья Евсеева. По её словам, систематическое...
2 марта 2024
Абсолютное большинство россиян поддержало идею Путина о пересдаче ЕГЭ
Порядка 76% граждан России поддержали предложение российского лидера Владимира Путина дать возможность выпускникам 11 классов пересдавать ЕГЭ по одному предмету в том же году до окончания приёмной кампании в вузах. Об этом говорится в социальной опросе, проведённом рекрутинговым сервисом SuperJob...
1 марта 2024
Пропавшую в Новосибирске 15-летнюю школьницу нашли в Московской области
Пропавшую неделю назад в Новосибирске 15-летнюю школьницу нашли в Московской области. Об этом 26 февраля сообщили в пресс-службе управления МВД по Новосибирской области. Отмечается, что в настоящее время решается вопрос о передаче подростка законным представителям. Школьницу последний раз видели в...
26 февраля 2024
Военные группировки «Восток» и школьники Уссурийска провели телемост
Военнослужащие группировки «Восток» Вооружённых сил России провели телемост с учащимися школы №25 города Уссурийска, сообщило в своём Telegram-канале Минобороны РФ, которое опубликовало соответствующую видеозапись. Бойцы, которые участвовали в сеансе связи, являются выпускниками этого учебного...
25 февраля 2024
Родители и педагоги поблагодарили Путина за программу по капремонту школ
В Карелии в Штабе общественной поддержки прошёл круглый стол по итогам и планам реализации президентской программы капитального ремонта школ, сообщил 22 февраля официальный интернет-портал региона. В обсуждении участвовали директора и учителя школ, представители родительской общественности...
22 февраля 2024
Путин потребовал соблюдения всех требований по безопасности школьников
В России необходимо добиться чёткого соблюдения всех требований в вопросе обеспечения безопасности школьников, заявил президент РФ Владимир Путин 20 февраля в ходе совещания по капитальному ремонту школ. «Особое внимание прошу уделить — и правительство, и регионы — на все вопросы, связанные с...
20 февраля 2024
В Белгороде проверили безопасность школ по возвращении учеников с дистанта
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинспектировал организацию очного обучения в школах. Учебные заведения ранее были временно переведены на «удалёнку» из-за террористических атак киевского режима. С 19 февраля школы открыли и предложили родителям выбрать формат обучения. Большинство...
20 февраля 2024
В Свердловской области учительница 27 раз уколола второклассника циркулем
В городе Асбесте Свердловской области учительница 27 раз уколола циркулем ученика второго класса. Об этом сообщил портал Е1. Инцидент произошёл ещё 16 января. Отмечается, что педагог вышла из себя после того, как школьник поссорился с девочкой и случайно поцарапал её руку. Врачи обработали раны...
14 февраля 2024
В Подмосковье 10-летний отличник избивает одноклассников за тройки
Следователи проверяют информацию об ученике четвёртого класса, который избивает отстающих в учёбе сверстников в одной из школ Подмосковья. Об этом сообщает 14 февраля пресс-служба главного следственного управления СК по региону. «В Люберцах организована проверка по факту избиения подростком...
14 февраля 2024
«Движение первых» начало приём заявок на конкурс «Портрет Эрмитажного кота»
«Движение Первых», Эрмитаж и Московская биеннале объявили о начале приёма заявок на открытый конкурс для школьников «Портрет Эрмитажного кота — 2024», сообщила 13 февраля пресс-служба движения. Презентация конкурса прошла на Международной выставке-форуме «Россия». Участвовать в конкурсе могут...
13 февраля 2024
Стало известно, почему учитель ударил школьницу-инвалида в Новоуральске
Одна из учениц коррекционной школы № 1 в Новоуральске (Свердловская область) раскрыла подробности конфликта на уроке, в ходе которого учитель истории ударил девочку-инвалида. В беседе с ИА Регнум школьница призналась, что конфликт на самом деле начался между ней и её соседкой. Девочки поссорились и...
13 февраля 2024
В казанской школе 13-летняя девочка выпала из окна третьего этажа
13-летняя ученица упала из окна третьего этажа школы № 129 в Казани, её госпитализировали с ушибом головного мозга, сообщили 13 февраля в пресс-службе минздрава Татарстана. «Сегодня в Детскую республиканскую клиническую больницу была госпитализирована девочка, 13 лет. Как сообщили медикам скорой...
13 февраля 2024
Украинского баскетболиста в Германии зарезал 15-летний школьник
Баскетболиста из Украины Владимира Ермакова в Германии зарезал 15-летний школьник немецко-турецкого происхождения. Это произошло после конфликта в автобусе, сообщает Bild со ссылкой на источник. Издание уточняет, что инцидент произошеёл не в Дюссельдорфе, как сообщалось изначально, а в соседнем...
12 февраля 2024
В Сургуте прокуратура начала проверку из-за первоклассника с ножом и вейпом
Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) начала проверку информации об издевательстве над учениками одной из школ Сургута. Об этом 2 февраля сообщила пресс-служба ведомства. «Прокуратура проводит проверку о неправомерных действиях учащихся школы в Сургуте», — говорится в сообщении...
2 февраля 2024
Дело возбудили в Москве после того, как актёры «запинали» участников квеста
В Москве уголовное дело возбудили в отношении аниматоров квеста, которые перестарались с запугиванием участников и фактически избили одного из подростков. Об этом сообщил источник ИА Регнум. Так, 31 января стало известно, что 15-летнему школьнику потребовалась медицинская помощь после хоррор-квеста...
1 февраля 2024