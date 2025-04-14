Туапсе, Краснодарский край, 14 апреля, 2025, 13:39 — ИА Регнум. Волонтеры Туапсинского морского терминала и Туапсинского НПЗ (входят в «Роснефть») в честь 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне провели патриотическую акцию и урок мужества для учеников «Роснефть-классов» и активистов «Движения первых».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Волонтеры «Роснефти» провели для школьников Туапсе акцию к 80-летию Победы

Молодые специалисты рассказали школьникам о работе туапсинских предприятий нефтяной отрасли в годы Великой Отечественной войны. Так, оборудование НПЗ было эвакуировано в Туркмению, откуда туапсинские нефтепереработчики направили на нужды фронта и тыла 1448 эшелонов с нефтепродуктами. Сотрудники туапсинской нефтебазы мужественно перенесли все тяготы жителей осажденного, но не сдавшегося врагу города. Под не прекращавшимися девять месяцев бомбежками предприятие продолжало свою деятельность.

Школьники посмотрели фильм «Война моторов» и узнали о неоценимом вкладе советских нефтяников в достижение Великой Победы.

В завершение урока мужества школьники написали на бумажных журавлях слова благодарности поколению, подарившему нам Победу в Великой Отечественной войне. Поздравления и пожелания были размещены на стенде памяти.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Волонтеры «Роснефти» провели для школьников Туапсе акцию к 80-летию Победы

«Роснефть» активно участвует в патриотических мероприятиях, которые способствуют укреплению исторической памяти, воспитанию гражданской ответственности и сохранению культурного наследия. В честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне волонтеры и молодые специалисты предприятий «Роснефти» организуют различные патриотические акции и творческие конкурсы и встречи со школьниками и студентами.

Справка. Туапсинский НПЗ — старейшее и единственное предприятие нефтеперерабатывающей отрасли на черноморском побережье. «РН-Морской терминал Туапсе» — оператор глубоководного причала на Черном море по отгрузке различных видов нефтепродуктов морским транспортом.