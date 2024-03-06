Материалы с тегом «Патриотизм»
Участие в марафоне «Знание. Первые» приняли волонтёры из разных стран
Волонтёр из Германии, доброволец и музыкант из Сербии, ополченец из Афганистана выступили на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые», который проходит 2–6 марта в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Дискуссия «СВОя Родина. Добровольцы Донбасса» состоялась в заключительный день...
6 марта 2024
Молодые политологи обсудили значение патриотизма в России
В студии ЭИСИ на Международной выставке «Россия» В Москве 26 февраля состоялся шестой эфир программы «Голос молодых» в сотрудничестве с экспертным клубом «Дигория». Выпуск был посвящён многообразию проявлений патриотизма в России. Аналитик консалтинговой группы «Полилог» Дмитрий Комягин рассказал...
26 февраля 2024
Стартовала Всероссийская военно-патриотическая игра «Зарница 2.0»
Всероссийская военно-патриотическая игра «Зарница 2.0» стартовала в День защитника Отечества, сообщила 23 февраля руководитель департамента проектов патриотической направленности «Движения Первых» Дарья Козырева в видеообращении. «Сегодня стартовал отбор на военно-патриотическую игру «Зарница 2.0»...
23 февраля 2024
В Запорожской области создадут Центр воспитания молодёжи «Воин»
Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко провёл рабочую поездку в Запорожскую область, где ознакомился с планом работ по созданию Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин». Об этом сообщили в пресс-службе региона...
8 февраля 2024
Путин поприветствовал участников церемонии премии «Патриот-2023»
Премия «Патриот-2023», которая вручается представителям педагогического сообщества, волонтёрских, поисковых организаций, является достойной оценкой созидательного труда на благо Отечества, заявил 9 декабря президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля...
9 декабря 2023
В Московской области открылся Всероссийский слёт добровольцев при ЧС
На учебно-тренировочном полигоне департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы «Апаринки» 8 декабря прошла торжественная церемония открытия III Всероссийского слёта студентов-спасателей и добровольцев в ЧС им. Героя России Евгения Зиничева...
8 декабря 2023
Шойгу заявил, что в России выросло мощное поколение воинов
В России выросло мощное поколение воинов и защитников Отечества, которые верой и правдой служат стране, заявил журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу 8 декабря после церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» в Москве. «У меня такое чувство гордости за то, что у нас выросло очень мощное...
8 декабря 2023
Путин заявил, что Россия будет реагировать на любое вмешательство извне
России будет считать агрессией любые внешние попытки вмешаться во внутренние дела страны и спровоцировать межрелигиозный раздор, заявил президент России Владимир Путин 28 ноября, участвуя в формате видеоконференции во Всемирном русском народном соборе. «Любое вмешательство извне, провокация с целью...
28 ноября 2023
В Калуге прошла церемония закрытия акции «Вахта памяти — 2023»
В Калуге прошла церемония торжественного закрытия Всероссийской акции «Вахта памяти — 2023». В мероприятии, которое было приурочено к 10-летию поискового движения России и 35-летию его официального признания на государственном уровне, участвовали более 200 поисковиков из 61 субъекта РФ. Президент...
24 ноября 2023
Участники группы Zero People назвали себя патриотами России
Вокалист и клавишник группы Zero People Александр Красовицкий и Александр Заранкин назвали себя патриотами России, после того как концерт их группы в Санкт-Петербурге был сорван сотрудниками ОМОН. Видеозапись с признанием музыкантов опубликовал телеканал «360». «На наших концертах и в наших песнях...
11 ноября 2023
В «Артеке» завершился финал «Большой перемены» для старшеклассников
В Международном детском центре «Артек» состоялась церемония закрытия финала четвёртого сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди учеников 8-10 классов. Победители получат до 1 млн рублей на образование, а 25 лучших школ и пять образовательных организаций дополнительного образования...
8 ноября 2023
Финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» пройдёт в «Артеке»
Финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» для школьников 8–10-х классов пройдет со 2 по 6 ноября в международном детском центре «Артек». Участниками четвёртого сезона стали более 3 миллионов детей, подростков и их наставников. Каждый из ребят получил уникальную возможность заявить о себе на...
1 ноября 2023
Новый подход к патриотическому воспитанию детей
В российских школах и колледжах продолжается работа по патриотическому воспитанию учеников. В образовательную среду пришли 2,9 тыс. советников директора по воспитанию, в учебных учреждениях проводится церемония исполнения гимна и поднятия флага, а также введён единый учебник по истории. В...
24 октября 2023
На семинаре «Без срока давности» собрались 200 патриотов со всей России
На Всероссийском семинаре «Без срока давности» в Великом Новгороде 19 октября собрались 200 молодых патриотов из 45 регионов России. Лидеры патриотических объединений, специалисты органов исполнительной власти, сотрудники патриотических центров и многие другие прибыли в Новгородскую областную...
20 октября 2023
В Нижегородской области завершился финал игры «Зарница: Легенды будущего»
В Нижегородской области 27 сентября на территории аэродрома Истомино состоялся финал игры «Зарница: Легенды будущего». Уникальный опыт аэродрома, который во время Великой Отечественной войны имел стратегическое значение для авиации Красной армии и гражданского воздушного флота, использовался и во...
27 сентября 2023
Финал игры «Зарница: Легенды будущего» проходит в Нижегородской области
В Нижегородской области 27 сентября стартовал финал Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница: Легенды будущего». Участие в этом году и в самом деле принимают ребята со всей России. Так, в деревню Истомино, где и проходят состязания, приехали молодые команды из Донецкой Народной Республики...
27 сентября 2023