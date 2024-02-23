Материалы с тегом «Движение первых»
ЕС ввёл санкции против «Движения первых» и Климовского патронного завода
Евросоюз включил в 13-й пакет антироссийских санкций в том числе «Движение первых», Климовский патронный завод, губернаторов Тульской и Белгородской областей Алексея Дюмина и Вячеслава Гладкова, а также других политиков и общественников. Список 23 февраля опубликовали на сайте Европейского совета...
23 февраля 2024
Голикова рассказала о реализации проекта патриотического воспитания
Ожидается, что система патриотического воспитания охватит почти три четверти российских детей и подростков к концу 2024 года. Об этом вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила 18 февраля на пленарной сессии «Разговоры о важном: сфера образования» на площадке выставки «Россия». Она напомнила, что...
18 февраля 2024
«Движение первых» начало приём заявок на конкурс «Портрет Эрмитажного кота»
«Движение Первых», Эрмитаж и Московская биеннале объявили о начале приёма заявок на открытый конкурс для школьников «Портрет Эрмитажного кота — 2024», сообщила 13 февраля пресс-служба движения. Презентация конкурса прошла на Международной выставке-форуме «Россия». Участвовать в конкурсе могут...
13 февраля 2024
Эксперт назвала «Движение первых» очень нужным для России проектом
«Движение первых», которое было создано при поддержке президента России Владимира Путина, распространилось по всей стране и объединило миллионы детей. Об этом корреспонденту ИА Регнум 1 февраля сообщила политолог, эксперт экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Анна Фёдорова. Она...
1 февраля 2024
«Движение первых» направило в новые регионы 400 тыс. книг, сообщил Путин
Участники «Движения первых» направили в новые регионы России около 400 тыс. книг, заявил 1 февраля президент Владимир Путин. Глава государства поблагодарил участников движения за эту и другие акции и призвал их продолжать столь же активную деятельность и конкретные проекты. «Два миллиона посадили...
1 февраля 2024
Путин вместе с детьми спел гимн России на съезде «Движения первых»
Президент РФ Владимир Путин вместе с детьми «Движения первых» спел гимн России. Российский лидер посетил закрытие съезда движения на выставке-форуме «Россия» в Москве 1 февраля. Выступая на церемонии закрытия, российский лидер указал на важность целенаправленного стремления к поставленной цели для...
новость часа
1 февраля 2024
ВЦИОМ: 74% родителей поддержали создание движения детей и молодёжи
Об общероссийской организации детей и молодёжи «Движение первых», созданной год назад, знают 60% родителей и 67% детей от шести до 18 лет. Девять из 10 участников движения готовы позвать в него своих друзей. Такие данные исследования привёл Всероссийский центр изучения общественного мнения ( ВЦИОМ...
1 февраля 2024
Путин в четвёртый раз приехал на выставку-форум «Россия»
Президент Владимир Путин 1 февраля приехал на международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве. Глава государства посещает выставку уже в четвёртый раз. На территории выставки-форума проходит съезд «Движения первых». 31 января прошло заседание съезда движения, в ходе которого были подведены...
1 февраля 2024
В Москве наградили победителей и лауреатов конкурса «Премия первых»
На съезде «Движения первых» 31 января в лектории общества «Знание» на ВДНХ состоялась церемония награждения победителей и лауреатов всероссийского конкурса «Премия первых», на котором оценивались проекты, направленные на всестороннее развитие детей и молодёжи, сообщили ИА Регнум в пресс-службе...
31 января 2024
В Москве на заседании съезда «Движения первых» подвели итоги 2023 года
В Москве на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ 31 января прошло заседание съезда «Движения первых», в ходе которого были подведены итоги прошедшего года и приняты важные решения по развитию организации. Об этом ИА Регнум сообщила пресс-служба движения. Отмечается, что в заседании приняли участие...
31 января 2024
В Москве на выставке «Россия» открылся II съезд «Движения первых»
В Москве 30 января на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ состоялось торжественное открытие съезда «Движения первых». Об этом ИА Регнум рассказали в пресс-службе движения. Отмечается, что в торжественном параде в честь открытия съезда участвовали активисты из всех 89 регионов России...
30 января 2024
Участники «Совета первых» рассказали о планах работы на 2024 год
Участники «Совета первых» встретились с первым заместителем главы Администрации президента РФ Сергеем Кириенко и руководителем Росмолодёжи Ксенией Разуваевой. Об этом ИА Регнум сообщила пресс-служба движения детей и молодёжи «Движение первых». Встреча прошла 30 января на площадке съезда «Движения...
30 января 2024
Участие в акции «Российский детский Дед Мороз» приняли 610 тысяч человек
Более 610 тысяч человек приняли участие в акции «Российский детский Дед Мороз», сообщили ИА Регнум 15 января в пресс-службе «Движения первых». В рамках акции участники движения в костюмах Деда Мороза и Снегурочки поздравляли взрослых, которые работали в праздничные дни, и дарили врачам, учителям...
15 января 2024
«Движение первых» подарило праздник тем, кто работает в Новый год
Акция «Движения первых» «Российский детский Дед Мороз» во всех 89 регионах России продолжает дарить праздник тем, кто встречает новогодние дни на работе или на службе, сообщили 25 декабря в пресс-службе «Движения первых». Участники движения в костюмах Деда Мороза и Снегурочки поздравили работников...
25 декабря 2023
Во Всероссийских юннатских встречах приняли участие более 200 тысяч человек
Первые Всероссийские юннатские встречи состоялись 15 декабря по всей России, сообщается в пресс-релизе общероссийского движения детей и молодёжи «Движение первых». В рамках мероприятий прошли тематические собрания, на которых участники и наставники «Движения первых» обсудили со школьниками и...
15 декабря 2023
Участникам «Движения первых» вручили паспорта граждан России
Торжественные церемонии вручения российских паспортов участникам «Движения первых» прошли 12 декабря в Совете Федерации Федерального Собрания РФ и на ВДНХ, говорится в пресс-релизе общероссийского движения детей и молодёжи «Движение первых». На мероприятия, которые проводились в рамках программы...
12 декабря 2023
Путин призвал распространить возможности «Движения первых» в новых регионах
Возможности «Движения первых» должны быть доступны повсеместно, в том числе для ребят из Донбасса и Новороссии, сообщил президент России Владимир Путин в ходе заседания Наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи. «Очень важно, чтобы те возможности...
5 декабря 2023
Предложившая создать «Движение первых» школьница посетила выставку «Россия»
Школьница Диана Красовская, по предложению которой появилось движение детей и молодёжи «Движение первых», посетила выставку-форум «Россия» в день добровольца 5 декабря. Об этом сообщили в дирекции выставки. «Я очень хотела попасть на выставку «Россия». Мне многие писали, как здесь классно и здорово...
5 декабря 2023
Путин прибыл в Пятигорск для участия в набсовете «Движения первых»
Президент России Владимир Путин прибыл в Пятигорск, где проведёт заседание наблюдательного совета «Движения первых». Как отмечено в материалах к визиту президента в Пятигорск, региональные отделения «Движения первых» созданы во всех 89 субъектах РФ, также в стране работают почти 39 тысяч первичных...
5 декабря 2023
В Москве провели Всероссийский семейный форум «Движения первых»
В Москве 26 ноября завершился первый Всероссийский семейный форум «Родные — Любимые» движения детей и молодёжи «Движение первых», сообщили ИА Регнум организаторы мероприятия. Главным результатом форума первый заместитель председателя правления «Движения первых» Наталия Мандрова назвала вовлечение в...
26 ноября 2023