Нягань, Югра, 7 марта, 2025, 12:42 — ИА Регнум. Корпоративный музей «РН-Няганьнефтегаз» (добывающее предприятие «Роснефти») в честь Международного женского дня организует выставку авторских кукол, а также проведет мастер-класс по их созданию.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «РН-Няганьнефтегаз» презентует уникальную выставку кукол

Основная экспозиция — работы Татьяны Макеевой, специалиста отдела по снабжению «РН-Няганьнефтегаз». Она увлеклась творчеством девять лет назад и за это время освоила множество техник по созданию кукол: работу с шерстью, полимерной глиной, акрилом, вязание крючком и моделирование одежды. Сегодня Макеева сочетает роли художника-декоратора и мастера по лепке. Её куклы, особенно выполненные в стиле советской довоенной эпохи, и оригинальные украшения уже нашли своих почитателей не только в России, но и за рубежом.

Татьяна Макеева — активный участник волонтерского движения, вырученные средства от продажи своих работ направляет на благотворительность. Часть коллекции кукол, кружек и брошей художница дарит детям с онкологическими заболеваниями.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «РН-Няганьнефтегаз» презентует уникальную выставку кукол

В рамках выставки будет также проведен мастер-класс по созданию авторских кукол для учеников «Роснефть-классов» и активистов «Движения первых».

Справка. Волонтерство — важный элемент корпоративной культуры «Роснефти». В компании развивается волонтерская программа «Платформа добрых дел», в рамках которой работники оказывают помощь семьям и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, предоставляют адресную помощь ветеранам, а также проводят патриотические, эколого-просветительские и другие акции.