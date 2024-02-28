Материалы с тегом «Онкологические заболевания»
В Британии сообщили, что Карл III начал подготовку к передаче короны сыну
Король Великобритании Карл III начал подготовку к передаче короны наследнику раньше, чем ожидалось, пишет издание Daily Mirror со ссылкой на эксперта по британской королевской семье Тома Квинна. По его словам, планы наследования стали разрабатываться вскоре после того, как Карл III заболел раком...
28 февраля 2024
Собянин: новый корпус лучевой терапии в Коммунарке готовится к открытию
В Москве завершаются последние этапы создания крупнейшего медицинского комплекса Москвы — ММКЦ «Коммунарка». Новый корпус лучевой терапии уже построен, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. По словам градоначальника, в новом корпусе осталось завершить наладку оборудования...
28 февраля 2024
В Британии сообщили, что король Карл попросил помощи у православного монаха
Король Великобритании Карл III, у которого ранее диагностировали рак, обратился за помощью к архимандриту Ефрему, настоятелю православного Ватопедского монастыря на Афоне, сообщила 27 февраля газета The Sun. По этим данным, Карл познакомился с Ефремом почти 30 лет назад и прислушивается к его...
27 февраля 2024
Больного раком британского короля Карла III довели до слёз
Онкобольного британского короля Карла III довели до слёз многочисленные сообщения со словами поддержки, сообщил New York Post. «У меня было так много замечательных сообщений и открыток. Большую часть времени это доводило меня до слез», — признался Карл III во время встречи с премьер-министром...
24 февраля 2024
Онколог назвал неочевидные симптомы раковой опухоли глаз
Покраснение глаз, быстрая утомляемость и другие неочевидные симптомы могут указывать на развитие ракового заболевания. Об этом главный врач клиники «Мамма», онколог, онкохирург Антон Иванов рассказал 15 февраля изданию «Газета.Ru». Он отметил, что симптоматика онкологических заболеваний глаза...
15 февраля 2024
Путин сообщил, что Россия вплотную подошла к созданию вакцин от рака
Россия вплотную подошла к созданию вакцин от рака и рассчитывает на их скорое и эффективное использование, заявил 14 февраля президент Владимир Путин. «Мы вплотную подошли к созданию так называемых онковакцин — вакцин против рака и иммуномодулирующих препаратов нового поколения. Рассчитываю, что...
14 февраля 2024
Путин: в России более половины онкозаболеваний выявляют на начальной стадии
В России более половины онкологических заболеваний сегодня выявляется на начальной стадии, заявил 14 февраля президент РФ Владимир Путин. «Сейчас больше половины онкологических заболеваний выявляется на начальной стадии, когда прогноз лечения максимально благоприятный», — сказал глава государства...
14 февраля 2024
Карл III вернулся в Лондон для продолжения курса по лечению рака
Король Великобритании Карл III вернулся в Лондон для продолжения лечения выявленного ранее онкологического заболевания. Об этом пишет британская газета The Daily Telegraph. Издание опубликовало фотографию британского монарха в автомобиле во время отъезда из Букингемского дворца. «Король вернулся в...
13 февраля 2024
Карл III впервые появился на публике после обнаружения рака
Король Великобритании Карл III впервые с момента диагностирования рака появился на публике. Утром в воскресенье 11 февраля монарх посетил службу в приходской церкви святой Марии Магдалины на территории королевского поместья в Норфолке. На кадрах, которые транслировали британские телеканалы, король...
11 февраля 2024
Заболевший раком король Карл III не согласится на химиотерапию, пишут СМИ
Эксперт по королевской семье Великобритании, бывший журналист «Би-би-си» Том Боуэр заявил, что удивится, если заболевший раком король Карл III согласится на химиотерапию для лечения недавно обнаруженного у него онкологического заболевания. По словам журналиста, монарх всегда считал такие методы...
10 февраля 2024
Учёные предложили неожиданный способ бороться с раком
Учёные предложили, как можно бороться с онкологическими заболеваниями с помощью нервной системы. Они пояснили, что исследователи давно не считают злокачественные опухоли набором хаотичных «сломанных» клеток, а рассматривают как самостоятельные сложносоставные функционирующие органы, способные...
7 февраля 2024
У короля Карла III диагностировали рак на ранней стадии, сообщили СМИ
Медики диагностировали у короля Великобритании Карла III онкологическое заболевание на ранней стадии, и потому специалисты дали благоприятный прогноз лечения. Об этом 6 февраля сообщила британская газета Daily Mail. По её информации, Карлу III было известно о диагнозе ещё в начале прошлой недели, и...
6 февраля 2024
У короля Карла III выявили рак
Медики выявили у короля Великобритании Карла III онкологическое заболевание, он пока отложит свои публичные обязанности. Об этом 5 февраля объявила пресс-служба Букингемского дворца. «Во время недавней медицинской процедуры у короля в связи с доброкачественной опухолью простаты был отмечен...
новость часа
5 февраля 2024
Онколог рассказала, какие виды рака передаются по наследству
Врач-онколог Юлия Шубина перечислила виды рака, которые могут передаваться по наследству. Она сказала, что от родителей к детям может перейти рак молочной железы и яичников, некоторые виды рака толстой кишки и медуллярный вид рака щитовидной железы. «Например, рак молочной железы, яичников...
4 февраля 2024
В Москве учителя получили премию за вклад в борьбу против рака
Двум педагогам из Москвы вручили премии «Будем жить!» за вклад в борьбу против рака, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. Премии вручили заведующему учебной частью в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева...
4 февраля 2024
Путин подарил девочке из Тулы компьютер и медведя, а ему вручили зайчика
Президент России Владимир Путин 2 февраля побывал в гостях у семьи врача тульского областного клинического онкологического диспансера Ярослава Швецова. Супруги с дочерью Полиной переехал в Тульскую область по программе привлечения высококвалифицированных медицинских кадров. Семье выделили...
2 февраля 2024
Мурашко сообщил о прорывных результатах в лечении онкозаболеваний в России
За последние пять лет в области лечения онкологических заболеваний в России удалось достичь прорывных результатов, особенно в качестве диагностики. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на открытии онкоцентров в российских регионах с участием президента РФ Владимиром Путиным 2 февраля. По...
2 февраля 2024
Главный онколог Минздрава России рассказал, грозит ли людям эпидемия рака
Прогноз Американского общества клинической онкологии (ASCO), опубликованный в газете The Guardian, прокомментировал генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, главный онколог Минздрава России, академик РАН и РАО Андрей Каприн 2 февраля в беседе с aif.ru. На ежегодной конференции ASCO...
2 февраля 2024
Терапевт назвала курение одной из главных причин разрушения сердечной мышцы
Курение — одна из пяти главных причин поражения сердечной мышцы, сообщила кандидат медицинских наук, врач-терапевт Ирина Баранова в Telegram-канале. «Никотин и смолы, попадающие сначала в дыхательные пути курильщиков, а потом и в систему кровообращения, в два раза увеличивают риск гибели участка...
29 января 2024
Путин посетил Онкологический центр в Калининградской области
Президент России Владимир Путин посетил Онкологический центр Калининградской области, сообщается на сайте Кремля. Во время визита ему давал пояснения исполняющий обязанности главного врача учреждения Кирилл Баринов. Главе государства рассказали, что открытие центра позволит обеспечить жителей...
25 января 2024