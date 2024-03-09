Материалы с тегом «8 Марта»
В Мадриде параллельно прошли два многотысячных марша феминисток
Два крупных марша провели феминистки 8 марта на центральных улицах Мадрида по случаю Международного женского дня, сообщила газета El Mundo. В этих акциях, которые прошли параллельно, приняли участие десятки тысяч человек. Первый марш начался на площади Сибелес. Его участники направились в сторону...
9 марта 2024
SHAMAN выступил с новой песней в женской колонии в Подмосковье
Певец SHAMAN ( Ярослав Дронов ) провёл благотворительный концерт в Можайской женской исправительно-трудовой колонии №5 в Московской области по случаю Международного женского дня. Об этом артист сообщил в своём Telegram-канале. «Родные, сегодня я решил сделать сюрприз женщинам, волею судьбы не...
8 марта 2024
Путин раскрыл вызов, стоящий перед Россией
Депопуляция стала одним из главных вызовов, который стоит перед Россией, и президент РФ Владимир Путин раскрыл это в поздравлении женщин с 8 Марта, заявил в комментарии URA.RU директор института глобальных исследований Финуниверситета при правительстве страны Дмитрий Журавлёв. Он прокомментировал...
8 марта 2024
Стас Михайлов выступил в честь 8 Марта в московском метро
Российский эстрадный певец Стас Михайлов поздравил россиянок с 8 марта. В честь Международного женского дня он дал концерт в московском метрополитене. На станции «Курская» исполнитель спел одни из своих самых популярных хитов ― «Всё для тебя» и «Только ты». Его сопровождали музыкальный коллектив и...
8 марта 2024
Молодёжное крыло «Народного фронта» поздравило женщин из народных полков
Представители молодёжного крыла «Народного фронта» провели поздравительную акцию в честь 8 Марта, сообщили в пресс-службе организации. Волонтёры в международный женский день дарят букеты из тюльпанов тем, кто каждый день своим трудом помогает российским военным в зоне спецоперации. Кроме того, они...
8 марта 2024
Сергей Собянин поздравил женщин с 8 Марта
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил женщин с 8 Марта, пожелал им здоровья, любви, радости и счастья. Об этом градоначальник написал в Telegram-канале. Мэр подчеркнул, что этот весенний день украшен женскими улыбками. «Спасибо за яркие достижения, душевную щедрость и красоту, за тепло и уют в нашем...
8 марта 2024
Муфтий Равиль Гайнутдин поздравил женщин с 8 Марта
Председатель Духовного управления мусульман России (ДУМ) муфтий Равиль Гайнутдин пожелал женщинам быть счастливыми, окруженными заботой и любовью, а также беречь себя. Его поздравление с 8 марта опубликовали на сайте организации. «Поздравляю вас с Международным женским днем — первым праздником...
8 марта 2024
Песков: помилование 52 женщин связано с обсуждавшейся на СПЧ темой амнистии
Решение президента России Владимира Путина о помиловании 52 женщин связано с обсуждением ранее темы амнистии ряда категорий заключённых. Об этом 8 марта заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Сегодняшний указ о помиловании подписан в контексте обсуждения, состоявшегося на...
8 марта 2024
Шойгу поздравил женщин с 8 Марта
Женщины дают жизнь, делают её ярче и гармоничнее, одухотворяют сердца мужчин и вдохновляют на свершения. Об этом в поздравлении с Международным женским днём заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Обращение генерала армии опубликовало ведомство в Telegram-канале. «В этот день мы поздравляем...
8 марта 2024
Путин подписал указ о помиловании 52 осуждённых женщин
Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании 52 осуждённых женщин, сообщили 8 марта в пресс-службе Кремля. Глава государства, принимая это решение, руководствовался принципами гуманности, отметили в пресс-службе. «Прежде всего помилованы женщины, имеющие несовершеннолетних детей...
8 марта 2024
Россия даёт отпор циничному и опасному врагу, заявил Медведев
Россия на сегодняшний день проходит через очень непростые испытания, давая отпор циничному и опасному врагу. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в поздравлении женщин с Международным женским днём, опубликованном 8 марта в его Telegram-канале. По...
8 марта 2024
Премьер-министр Мишустин поздравил россиянок с 8 марта
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил россиянок с Международным женским днём. Соответствующее поздравление в ночь на 8 марта опубликовали на официальном сайте правительства РФ. «Дорогие наши женщины! От всего сердца поздравляю вас с международным женским праздником — 8 марта. Он...
8 марта 2024
Космонавты с МКС поздравили соотечественниц с Международным женским днём
Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб с борта Международной космической станции (МКС) поздравили соотечественниц с Международным женским днём. Видеозапись обращения в ночь на 8 марта опубликовала пресс-служба «Роскосмоса». «Дорогие наши мамы, бабушки, жёны, сёстры и дочери! Сегодня во...
8 марта 2024
Путин поздравил российских женщин с Международным женским днём
Президент России Владимир Путин выступил с видеообращением, в котором поздравил российских женщин с Международным женским днём. Об этом сообщается на сайте Кремля. «Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем. Мы ждем его с радостью и волнением, заранее готовимся к этому замечательному...
8 марта 2024