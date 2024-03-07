Материалы с тегом «Выставки»
Огонь семейного очага «Сердце России» доставили во все российские регионы
Огонь Всероссийского семейного очага с выставки «Россия» доставили во все регионы страны. Последним субъектом, куда добрался огонь стал Ненецкий автономный округ, сообщила заместитель генерального директора «Дирекция Выставки Достижений «Россия» Анастасия Звягина. «Во многих регионах уже стало...
7 марта 2024
В студии ЭИСИ обсудили роль женщин в политике
Развитие женских общественных движений в России и роль женщин в политике обсуждались 6 марта в студии ЭИСИ на Международной выставке-форуме «Россия» в эфире программы «Россия в деталях с Евгенией Стуловой». Глава комитета по политтехнологиям РАСО, исполнительный директор «Минченко консалтинг»...
7 марта 2024
На выставке-форуме «Россия» наградили восьмимиллионного посетителя
С начала работы международной выставки-форума «Россия» в Москве её посетили уже более 8 млн человек. Восьмимиллионным гостем стал 14-летний Вадим Лейзер из Тюмени. Об этом сообщили 6 марта в пресс-службе АНО «Дирекция выставки достижений «Россия». На выставку победитель приехал вместе с родителями...
6 марта 2024
Трёхмиллионный посетитель выставки «Россия» посетил космодром «Восточный»
Трёхмиллионный посетитель выставки «Россия», выигравший семейное путешествие, своими глазами смог увидеть запуск ракеты с космодрома «Восточный» и познакомиться с историей Амурской области. Об этом 6 марта рассказала пресс-служба выставки-форума. Алексей Козырев вместе с супругой Еленой приехал на...
6 марта 2024
На площадке выставки-форума «Россия» обсудили молодёжную политику РФ
Всемирный фестиваль молодежи в Сочи и реализация молодежной политики в РФ стали темами седьмого эфира программы «Голос молодых», который состоялся 4 марта в студии Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на Международной выставке-форуме «Россия». Выпуск прошёл в сотрудничестве с...
4 марта 2024
Министр Чекунков заявил, что развитие Арктики определяет будущее России
Глава комитета по политтехнологиям РАСО, исполнительный директор «Минченко консалтинг» Евгения Стулова и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков обсудили развитие и потенциал арктических территорий России. Встреча состоялась 28 февраля в студии ЭИСИ на Международной...
29 февраля 2024
На выставке «Россия» прошёл форум по развитию предпринимательства
На международной выставке «Россия» 27 февраля прошёл Форум национальных достижений: предпринимательство. Об этом ИА Регнум сообщили в пресс-службе выставки. Отмечается, что во время пленарной сессии первый зампред правительства России Андрей Белоусов напомнил, какой большой путь преодолела...
27 февраля 2024
В России прошла третья церемония награждения лауреатов премии «Знание»
В Москве на выставке-форуме «Россия» 26 февраля прошла третья церемония награждения лауреатов премии Общества «Знание». Об этом ИА Регнум сообщила пресс-служба общества. Всего просветительской награды удостоились 29 лауреатов в 19 номинациях. Так, участниками награждения стали представители науки...
27 февраля 2024
Стартовал приём заявок на конкурс «Россия. Горизонты 2024»
С 26 февраля по 15 апреля принимаются заявки на Всероссийский конкурс для представителей креативных индустрий «Россия. Горизонты 2024» от проекта Рустрендс. Оценивать и отбирать работы участников будут эксперты, среди которых руководитель проекта «Россия. Горизонты» Юлия Музыка, Андрей Бартенев...
26 февраля 2024
Чернышенко открыл девять спортивных объектов в российских регионах
В России 25 февраля открыли девять спортивных объектов, созданных в рамках федерального проекта «Спорт ― норма жизни» национального проекта «Демография». Старт работе объектов дали в ходе пленарного заседания «Успехи развития сферы физической культуры и спорта» на международной выставке-форуме...
25 февраля 2024
На выставке-форуме «Россия» обсудили практики активного долголетия
На международной выставке-форуме «Россия» 22 февраля прошёл форум национальных достижений «Активное долголетие», на котором представили достижения последних шести лет в сфере поддержки граждан старшего возраста. Об этом ИА Регнум сообщили в пресс-службе АНО «Дирекция выставки достижений «Россия»...
22 февраля 2024
Семь миллионов человек посетили выставку-форум «Россия»
С начала работы международной выставки «Россия» с экспозициями форума ознакомились семь миллионов человек. Об этом 22 февраля сообщили в пресс-службе АНО «Дирекция выставки достижений «Россия». Семимиллионным гостем стал Алексей Максимов из города Волжского Волгоградской области. Он приехал на ВДНХ...
новость часа
22 февраля 2024
Поэт Маленко заявил о формировании в России культурного суверенитета
В России начинается движение к культурному суверенитету, заявил поэт Влад Маленко 21 февраля в студии ЭИСИ на Международной выставке-форуме «Россия» в разговоре с главой комитета по политтехнологиям РАСО, исполнительным директором «Минченко консалтинг» Евгенией Стуловой. Эксперт оценил тренды...
21 февраля 2024
Фильм о Костомарове впервые покажут 7 марта на выставке «Россия»
Вышел трейлер документального фильма «Роман Костомаров: рождённый дважды» режиссера Михаила Щедринского. Сценаристом картины выступила Юлия Лемарк. Впервые ленту покажут 7 марта на международной выставке-форуме «Россия», а в прокат картина выйдет 9 марта. Об этом сообщил сайт «Кино-театр. ру»...
21 февраля 2024
На выставке-форуме «Россия» обсудили достижения в сфере энергетики
В рамках Форума национальных достижений на Международной выставке «Россия» 20 февраля состоялось пленарное заседание «Лидерство и устойчивость российской энергетики», на котором участники мероприятия обсудили успехи отрасли, а также роль регионов в её развитии. Об этом ИА Регнум сообщили в...
20 февраля 2024
Собянин: «Сириус» откроет павильон «Москва — молодёжная столица России»
На Всемирном фестивале молодёжи — 2024, который пройдёт в центре одарённых детей по технологии «Сириус» в Сочи, откроется павильон «Москва — молодёжная столица России». Об этом сообщил глава российской столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. «В «Сириусе» в виде Главной арки ВДНХ откроется...
18 февраля 2024
Путин поручил продлить выставку-форум «Россия» до 8 июля
Международная выставка-форум «Россия», проходящая на ВДНХ в Москве, будет продлена до 8 июля. Соответствующее распоряжение отдал президент РФ Владимир Путин. Выставка проводится по указу Путина с 4 ноября 2023 года. Президент и сам четыре раза посетил мероприятие. Он отметил, что выставка вызывает...
новость часа
15 февраля 2024
На выставке «Россия» показали достижения отечественной промышленности
На Международной выставке-форуме «Россия» в рамках Форума национальных достижений прошёл День промышленности, его обширная программа продемонстрировала историю, современность и будущее промышленного комплекса страны, сообщила ИА Регнум пресс-служба выставки. Тематический день стартовал с пленарной...
14 февраля 2024
Российские регионы получили частичку семейного очага «Сердце России»
Российские регионы получили лампады с частичкой пламени семейного очага «Сердце России», который был зажжён на международной выставке-форуме «Россия», сообщила 13 февраля пресс-служба выставки в своём Telegram-канале. Так, лампады с частичкой пламени получили в Республике Алтай, Калужской области...
13 февраля 2024
Развитие общества «Знание» на ближайшие годы обсудят на выставке «Россия»
В рамках Международной выставки-форума «Россия» в Москве 15 февраля состоится заседание наблюдательного совета и IV съезд российского общества «Знание», на которых планируется обсудить итоги работы с момента перезагрузки просветительской организации и планы на будущее, сообщили ИА Регнум 12 февраля...
12 февраля 2024