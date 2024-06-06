Москва, 6 июня, 2024, 17:21 — ИА Регнум. VK планирует построить новый центр хранения и обработки данных в Санкт-Петербурге. Об этом 6 июня сообщает пресс-служба VK.

Алексей Майшев/РИА Новости

Подписание соглашения о партнёрстве состоялось на XXVII Петербургском международном экономическом форуме. Документ подписали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и генеральный директор VK Владимир Кириенко.

Новый центр обработки данных станет базой для развития высокотехнологичного кластера в регионе. Сеть собственных центров обработки данных позволит поддерживать высокую производительность и надёжность сервисов VK для пользователей и бизнеса.

В основе IT-инфраструктуры компания планирует использовать облачные технологии, что повысит гибкость управления вычислительными мощностями и рентабельность инвестиций в них. Строительство нового дата-центра способствует созданию более 250 новых рабочих мест в регионе и формированию благоприятных условий для развития IT-инфраструктуры, пояснили в пресс-службе.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что за последние несколько лет IT-отрасль заметно укрепила своё влияние на экономику Санкт-Петербурга. Так, с 2018 года количество зарегистрированных IT-компаний и индивидуальных предпринимателей увеличилось на 22,4%, достигнув 23,8 тысяч на конец 2023 года.

Он добавил, что численность работников в отрасли за этот период выросла вдвое — с 69,1 тысячи в 2017 году до 117 тысяч в 2023 году. Город также остаётся в числе лидеров по количеству аккредитованных IT-компаний — их более трёх тысяч.

По его словам, развитие инфраструктуры центров обработки данных упрочит позиции города как одного из лидеров цифровизации в России.

Генеральный директор VK Владимир Кириенко отметил, что Санкт-Петербург — это исторически близкий регион для VK, где начинались ключевые проекты холдинга.

«Нас связывают давние партнёрские отношения, которые мы с удовольствием продолжаем развивать. Именно поэтому было принято решение построить новый дата-центр именно в Петербурге. Сеть собственных ЦОДов станет основой для обеспечения высокой производительности и надёжности сервисов VK для пользователей и бизнеса. В основе IT-инфраструктуры компания планирует использовать облачные технологии, что повышает гибкость управления вычислительными мощностями и рентабельность инвестиций в них», — приводит пресс-служба его слова.

Как передавало ИА Регнум, на XXVII Петербургском международном экономическом форуме генеральный директор «Почты России» Михаил Волков и генеральный директор VK Владимир Кириенко подписали соглашение о сотрудничестве. «Почта России» будет использовать платформу налогового мониторинга VK Tax Compliance, что повысит открытость корпоративного управления компании. Платформа VK Tax Compliance интегрирована с АИС «Налог-3» и внутренними системами «Почты России», что позволяет упростить контроль за налоговой отчетностью компании со стороны Федеральной налоговой службы России.

Жители девяти городов смогут пообщаться друг с другом, встретиться с блогерами и артистами, а также посетить выступления музыкальных коллективов и звёзд благодаря мультимедийным VK Порталам, которые появятся в некоторых городах. Видеосвязь соединит Владивосток, Тюмень, Казань, Грозный, Москву, Красноярск, Санкт-Петербург, Пермь и Саратов. Инсталляции будут работать с 7 по 16 июня.

26 заявителей из 20 регионов России стали победителями грантовой программы VK, они получат денежные гранты на общую сумму свыше 30 млн рублей. Ещё три финалиста получили грант в рамках специальной номинации. В 2024 году VK расширила программу грантовой поддержки культурных учреждений и авторов.

Школа авторов VK и Дзен запустили бесплатный онлайн-курс для блогеров, создающих контент в формате статей и длинных видео. Курс подойдёт как начинающим, так и опытным авторам.

В марте 2024 года в рамках этой программы открыли запись на бесплатный курс по ведению блога в соцсетях для подростков. Студентов обучали тому, как придумать концепцию блога, какие форматы контента есть ВКонтакте, как научиться писать хорошие тексты, снимать и монтировать видео без профессионального оборудования и правильно вести себя перед камерой.