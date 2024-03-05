Москва, 5 марта, 2024, 18:21 — ИА Регнум. В рамках программы Школа авторов VK стартует набор на бесплатный курс по ведению блога в соцсетях для подростков. Преподавателями выступят эксперты VK и популярные инфлюенсеры, среди которых актёр Сергей Беляев, музыкант Саша Монтаг (FOILAR), блогер и самый молодой сотрудник VK Всеволод Алымов, издатель «Мела» и главный редактор журнала FLACON Надежда Папудогло, певица Margosha и руководитель направления продвижения и аналитики VK Николай Афиногенов.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Школа авторов VK и медиа для детей и их родителей «Мел» открыли набор на бесплатный курс «Что хотел сказать автор?» для школьников 14–17 лет. Обучение пройдёт онлайн, а стартует программа 21 марта.

В рамках курса слушатели узнают, как придумать концепцию блога, какие форматы контента есть ВКонтакте, как научиться писать хорошие тексты, снимать и монтировать видео без профессионального оборудования и правильно вести себя перед камерой.

«Ведение сообщества ВКонтакте — это один из важных навыков современного успешного человека. Вести блог — не значит быть блогером. При этом умение рассказать о себе и своем хобби поможет начинающему автору правильно построить личный бренд. Это, в свою очередь, окажет влияние и на развитие его карьеры в будущем», — отметила директор департамента по работе с сообществами VK Мария Воробьева.

Школа авторов VK была запущена в мае 2023 года. Проект призван помочь блогерам и авторам познакомиться с основными принципами работы с контентом, повысить его качество и увеличить показатель вовлечённости аудитории.

28 февраля ИА Регнум писало, что музыкальная студия VK Records заработает в апреле этого года. Музыкантам, которые сотрудничают с лейблом, будет доступен полный цикл звукозаписи и услуги музыкального продакшена — профессиональная звукозапись, саунд-дизайн, работа с вокалом, микширование и мастеринг. При этом к студии будет примыкать зал со сценой, где будут проходить музыкальные презентации и выступления артистов. Студийный комплекс будет доступен артистам, которые работают с лейблом VK Records.