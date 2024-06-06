Москва, 6 июня, 2024, 14:18 — ИА Регнум. Жители девяти городов смогут пообщаться друг с другом, встретиться с блогерами и артистами, а также посетить выступления музыкальных коллективов и звёзд благодаря мультимедийным инсталляциям, которые появятся в некоторых городах. Об этом 6 июня сообщает пресс-служба корпорации VK.

Кадр из соцсети

Отмечается, что видеосвязь соединит Владивосток, Тюмень, Казань, Грозный, Москву, Красноярск, Санкт-Петербург, Пермь и Саратов.

Инсталляции будут работать с 7 по 16 июня. Жителям достаточно будет подойти к экрану, чтобы связаться с жителем другого города, участвующего в проекте. В течение дня регионы будут сменяться автоматически, раз в час.

Определить город собеседника будет легко, ведь все порталы будет расположены в знаковых местах около достопримечательностей. Например, в Санкт-Петербурге VK Портал появится на Малой Конюшенной улице, в Красноярске — на Центральной набережной, а в Саратове — на площади Чернышевского.

Объединяющим VK Порталом станет инсталляция в Москве на выставке-форуме «Россия». Здесь можно будет общаться сразу с двумя регионами, а 12 июня он свяжет все девять городов-участников проекта одновременно в рамках специальной праздничной программы.

В этом году в работе Порталов произошли изменения. Теперь прохожие смогут показать собеседнику фон с другой стороны экрана, переключив его с фронтальной камеры на тыловую. Добавить интерактивности в общение поможет чат-бот в сообществе VK Праздники ВКонтакте. С его помощью собеседники по обе стороны экрана могут совместно спеть в «мяу-караоке» или станцевать, отправить друг другу виртуальные подарки, получить предсказание, поделиться реакциями и масками.

«С помощью порталов пройдет Батл Городов: ежедневно в одно и то же время жители смогут присоединиться к команде города и сыграть в викторину, ответив на вопросы об истории регионов проекта, спорте, технических открытиях и цифровых технологиях, русской культуре и известных личностях», — сообщает пресс-служба.

VK Порталы также станут местом проведения мероприятий от региональных артистов и организаций, встреч со звездами и блогерами, выступлений молодёжных проектов и объединений.

Как передавало ИА Регнум, победителями грантовой программы VK стали 26 заявителей из 20 регионов России, они получат денежные гранты на общую сумму свыше 30 млн рублей. Ещё три финалиста получили грант в рамках специальной номинации. В 2024 году VK расширила программу грантовой поддержки культурных учреждений и авторов.

Школа авторов VK и Дзен запустили бесплатный онлайн-курс для блогеров, создающих контент в формате статей и длинных видео. Отмечается, что курс подойдёт и начинающим, и опытным авторам. Эксперты и сотрудники Дзена расскажут студентам о правилах платформы, трендах внутри Дзена, особенностях оформления материалов, подключении монетизации и работе с SEO-оптимизацией.

Жители семи субъектов РФ могут получать информацию из МФЦ через мобильное приложение VK Мессенджер. Пилотный проект реализуется в 16 субъектах РФ, данный проект курирует Минэкономразвития России. Жителям Калужской, Ярославской, Тюменской, Кировской, Липецкой областей, а также Дагестана и Санкт-Петербурга уже доступна часть инструментов для взаимодействия с МФЦ.