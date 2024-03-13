Материалы с тегом «Социальные сети»
Конгресс США поддержал законопроект о возможном запрете TikTok
Палата представителей Конгресса США 13 марта поддержала законопроект, допускающий запрет работы в стране социальной сети TikTok. «За» проголосовали 352 члена нижней палаты Конгресса, против — 65. Законопроект требует, чтобы у платформы не было связей с любой «контролируемой Китаем структурой», в...
13 марта 2024
Байден обещал подписать закон о запрете TikTok, если его одобрит Конгресс
Законопроект, предусматривающий возможность введения запрета социальной сети TikTok в США, обещал подписать глава Белого дома Джозеф Байден, как только документ одобрит Конгресс. Такое заявление политик сделал 8 марта журналистам пресс-пула. «Если его примут, я его подпишу», — лаконично ответил...
новость часа
9 марта 2024
Один из комитетов Конгресса утвердил законопроект о запрете TikTok в США
Комитет палаты представителей Конгресса США по энергетике и торговле утвердил законопроект, из-за которого в стране могут запретить социальную сеть TikTok. Об этом сообщается на сайте законодательного органа. Документ поддержали все члены комитета. В случае, если инициативу одобрят обе палаты...
8 марта 2024
В TikTok осудили попытки запрета соцсети в США
Попытки правительства Соединённых Штатов Америки запретить социальную сеть TikTok соразмерны лишению 170 миллионов американцев конституционного права на свободу выражения. Об этом в четверг, 7 марта, сообщило агентство Reuters. «Этот законопроект имеет предопределённый исход: тотальный запрет...
8 марта 2024
Эксперты назвали «звоночком» глобальный сбой в работе западных соцсетей
Масштабный сбой в работе зарубежных интернет-сервисов, включая ведущие соцсети, в очередной раз указал на актуальность отказа от этих ресурсов в пользу отечественных аналогов. Причём такой переход, помимо стабильности в работе, сулит пользователям в России массу прочих преимуществ. Такой оценкой...
6 марта 2024
«Невидимые музы»: секреты закулисья культурных учреждений раскрыли в VK
В рамках проекта «Невидимые музы» смотрительницы и капельдинеры ведущих театров и музеев России делятся личными историями своего пути в искусстве: важной миссии своей профессии, лучших спектаклях и их посетителях, основателях культурных институций и исцеляющей силе искусства. Эксклюзивные интервью...
6 марта 2024
Бывшие топ-менеджеры Twitter подали в суд на Илона Маска
Четверо бывших руководителей Twitter подали в суд на владельца компании Илона Маска с требованием выплатить им более 128 миллионов долларов в качестве выходного пособия, которые были удержаны после их увольнения. Об этом в понедельник, 4 марта, сообщило агентство Bloomberg. «Маск проявил «особый...
5 марта 2024
Нацпроект «Семья» стал самым обсуждаемым среди пользователей соцсетей
По итогам послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию самым обсуждаемым национальным проектом в соцсетях стал проект «Семья», говорится в исследовании системы мониторинга и анализа соцмедиа и СМИ Brand Analytics, опубликованном 2 марта на сайте IT-компании. «Среди национальных...
2 марта 2024
Вступил в силу запрет популяризации сервисов для обхода блокировок
С 1 марта Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) наделена правом ограничения информации, рекламирующей средства обхода блокировок, такие как VPN-сервисы или прокси-серверы. Соответствующий приказ ведомства опубликован на...
1 марта 2024
Роскомнадзор зафиксировал сбой в работе Telegram в РФ, США и Германии
Специалисты подведомственного Роскомнадзору центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) зафиксировали сбой в работе мессенджера Telegram на территории России. Об этом говорится в сообщении центра. «Специалисты ЦМУ ССОП фиксируют массовый сбой в работе мессенджера...
27 февраля 2024
В мессенджере Telegram произошёл масштабный сбой
В мессенджере Telegram произошёл масштабный сбой. О неполадках сообщают пользователи мессенджера. Пользователи отмечают, что приложение не открывается, не загружаются картинки и видео, в чатах не отправляются сообщения. Официальных комментариев со стороны разработчиков на данный момент не поступало...
новость часа
27 февраля 2024
В Госдуме призвали лишить иноагентов права пользоваться социальными сетями
Иностранные агенты должны быть лишены права пользоваться социальными сетями, заявил журналистам член комитета Госдумы по безопасности Андрей Альшевских. «Начинать следует с такой базовой вещи, как запрет иностранным агентам пользоваться соцсетями. Когда они потеряют статус иноагента, то снова...
22 февраля 2024
Американцы не представляют, насколько мощная в США госцензура — Илон Маск
Простые американцы не понимают, какой мощной силой обладает государственная цензура в стране. Об этом заявил бизнесмен-миллиардер Илон Маск в ответ на высказывание предпринимателя в сфере интернет-технологий Дэвида Сакса о том, что он рад жить в США, где у него «есть свобода слова и свобода от...
17 февраля 2024
Число просмотров интервью Путина в соцсети X превысило 150 млн
Видеозапись интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в социальной сети X (бывший Twitter) набрала больше 150 млн просмотров. Телеведущий опубликовал ролик на своей странице. При этом пользователи ресурса сделали более 269 тысяч репостов этой публикации...
новость часа
10 февраля 2024
Интервью Путина Карлсону в соцсети Х посмотрели более 100 млн человек
Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту, бывшему ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону в социальной сети X (ранее Twitter) посмотрели свыше 100 млн пользователей. Количество репостов записи беседы превысило 225 тыс., и свыше 705 тыс. человек поставили этой записи...
9 февраля 2024
Интервью Путина Карлсону набрало более 80 млн просмотров за 11 часов
В соцсети Х за 11 часов интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону посмотрели более 80 млн человек. Публикация, сделанная американским журналистом в 02:00 мск (8 февраля в 18:00 по местному времени), набрала более 80 млн просмотров. Как сообщало ИА Регнум...
9 февраля 2024
Интервью Путина Карлсону в соцсети X посмотрели более 70 млн человек
Количество просмотров видеозаписи интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X превысило 70 млн человек примерно за девять часов с момента публикации. Число репостов записи уже превысило 192 тыс., свыше 593 тыс. пользователей поставили ему отметку...
9 февраля 2024
Интервью Путина Карлсону в соцсети X посмотрели свыше 60 миллионов человек
Количество просмотров интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту, экс-ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону в социальной сети X (ранее Twitter) превысило 60 млн примерно за семь часов с момента публикации. Количество репостов записи с интервью президента России...
9 февраля 2024
Путин вошёл в тренды просмотров социальной сети Х в США
Президент России Владимир Путин, ранее давший интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, вошёл в США в актуальные тренды социальной сети Х (ранее Twitter), количество постов с его упоминанием превысило 1,3 млн. По информации социальной сети, её пользователи опубликовали порядка 1,37 млн...
9 февраля 2024
В Киеве потребовали от Цукерберга вернуть право к призывам убивать русских
Компания Meta (организация, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) на своих интернет-ресурсах должна перестать препятствовать призывам к убийству русских военных, заявил 26 января на конференции аналитик Центра демократии и международного права Украины Павел Бурляк. Бурляк утверждает...
27 января 2024