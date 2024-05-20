Москва, 20 мая, 2024, 15:01 — ИА Регнум. Бесплатный онлайн-курс для блогеров, создающих контент в формате статей и длинных видео, запустили Школа авторов VK и Дзен. Об этом сообщили 20 мая представители VK.

Дарья Драй ИА REGNUM

«На бесплатном онлайн-курсе авторы научатся работать с платформой, выберут востребованную нишу, поймут, как регулярно создавать контент, интересный аудитории Дзена, и получат практические советы по монетизации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что курс подойдёт и начинающим, и опытным авторам. Эксперты и сотрудники Дзена расскажут студентам о правилах платформы, трендах внутри Дзена, особенностях оформления материалов, подключении монетизации и работе с SEO-оптимизацией.

Опытные авторы четырёх топовых тематик, в числе которых красота и еда, расскажут о своем опыте и поделятся рабочими лайфхаками ведения каналов. Занятия на курсе начнутся 11 июня, открыта регистрация онлайн.

Директор Департамента по работе с сообществами VK Мария Воробьёва отметила, что многие авторы сообществ ВКонтакте предпочитают использовать в работе длинные форматы контента. Пользователи платформы Дзен предпочитают проводить 60% процентов времени за чтением статей и 40% — за просмотром видео. Студентам курса предложат соединить свой опыт со знаниями и советами от экспертов Дзена и топовых авторов.

Как сообщало ИА Регнум, VK запустил Школу авторов в мае 2023 года. Проект призван помочь блогерам и авторам работать с контентом, повысить его качество и увеличить показатели вовлечённости аудитории.

В марте 2024 года в рамках этой программы открыли запись на бесплатный курс по ведению блога в соцсетях для подростков. Студентов обучали тому, как придумать концепцию блога, какие форматы контента есть ВКонтакте, как научиться писать хорошие тексты, снимать и монтировать видео без профессионального оборудования и правильно вести себя перед камерой.

Позже на площадке анонсировали бесплатный курс «Снимайте это немедленно». Пользователей учили писать сценарии для коротких вертикальных видео, снимать клипы и истории, им рассказали о трендах контент-мейкинга и приёмах съёмки.

В апреле VK пригласил школьников и студентов принять участие в амбассадорской программе, освоить навыки публичных выступлений и научиться создавать и продвигать контент под кураторством популярного блогера Тёмы Пименова (Waterfork).