Москва, 6 июня, 2024, 15:00 — ИА Регнум. «Почта России» активно внедряет новые технологии для оптимизации своих бизнес-процессов. Об этом 6 июня сообщает пресс-служба VK.

РИА Новости / Александр Гальперин

Отмечается, что компания будет использовать платформу налогового мониторинга VK Tax Compliance, что повысит открытость корпоративного управления «Почты России». Соглашение о сотрудничестве подписали генеральный директор «Почты России» Михаил Волков и генеральный директор VK Владимир Кириенко на XXVII Петербургском международном экономическом форуме.

Платформа VK Tax Compliance интегрирована с АИС «Налог-3» и внутренними системами «Почты России», что позволяет упростить контроль за налоговой отчетностью компании со стороны Федеральной налоговой службы России. «Почта России» передаёт все необходимые сведения на онлайн-витрину, и ведомство автоматически получает актуальную информацию. Это решение поможет хранить и обрабатывать нужные для отчётности данные, управлять ими по всем дочерним компаниям и удобно выстраивать процессы для сотрудников, уточнили в пресс-службе.

Кроме сотрудничества в сфере налогового мониторинга, компании также прорабатывают решения для оптимизации ИТ-инфраструктуры и HR-процессов «Почты России». Задачей является повышение рентабельности инвестиций в ИТ-системы и упрощение взаимодействия сотрудников в разных регионах страны.

Генеральный директор «Почты России» Михаил Волков отметил, что компани стремится к транспарентности бизнеса и реализации лучших корпоративных практик.

«Для этого мы всегда ищем передовые решения. VK предложил именно такие. Уверен, что нас ждёт плодотворное сотрудничество, благодаря которому мы оптимизируем и ускорим самые разные бизнес-процессы — от отчетности перед налоговыми органами до вопросов цифровой безопасности и управления Big Data», — приводит пресс-служба его слова.

По словам генерального директора VK Владимира Кириенко, «Почта России» является одним из ключевых инфраструктурных компаний РФ. Она работает во всех регионах и самых небольших отдаленных населённых пунктах России. Оптимизация процессов в организации такого масштаба требует зрелых решений, протестированных в различных индустриях и проектах, включая IT, где высокая скорость работы и надежность решений — основа развития бизнеса.

Он выказал уверенность в том, что технологии VK и экспертиза «Почты России» помогут упростить работу сотрудников компании по всей стране и положительно скажутся на её результатах.

Как передавало ИА Регнум, 25 сентября 2023 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании палаты заявила, что правительству необходимо выработать правильную модель существования «Почты России». В настоящее время, по её словам, в бюджете компании продолжает расти «финансовая дыра», может быть, там происходят другие процессы, которые надо поправить с участием правоохранительных органов.

Жители девяти городов смогут пообщаться друг с другом, встретиться с блогерами и артистами, а также посетить выступления музыкальных коллективов и звёзд благодаря мультимедийным VK Порталам, которые появятся в некоторых городах. Видеосвязь соединит Владивосток, Тюмень, Казань, Грозный, Москву, Красноярск, Санкт-Петербург, Пермь и Саратов. Инсталляции будут работать с 7 по 16 июня. Объединяющим VK Порталом станет инсталляция в Москве на выставке-форуме «Россия». VK Порталы также станут местом проведения мероприятий от региональных артистов и организаций, встреч со звездами и блогерами, выступлений молодёжных проектов и объединений.

Победителями грантовой программы VK стали 26 заявителей из 20 регионов России, они получат денежные гранты на общую сумму свыше 30 млн рублей. Ещё три финалиста получили грант в рамках специальной номинации. В 2024 году VK расширила программу грантовой поддержки культурных учреждений и авторов.

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