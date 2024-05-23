Москва, 23 мая, 2024, 13:58 — ИА Регнум. Победителями грантовой программы VK стали 26 заявителей из 20 регионов России, они получат денежные гранты на общую сумму свыше 30 млн рублей. Об этом 23 мая сообщает пресс-служба VK.

Михаил Гребенщиков/РБК/ТАСС

Отмечается, что ещё три финалиста получили грант в рамках специальной номинации. В 2024 году VK расширила программу грантовой поддержки культурных учреждений и авторов. Первый этап проходил с 15 января по 29 февраля 2024 года. Культурные учреждения могли претендовать на получение грантов для создания контента «ВКонтакте». Всего было подано 694 заявки, из них к экспертизе допущено 416 проектов. Победителями первого этапа стали проекты крупных федеральных и региональных музеев, библиотек, театров, фондов, других культурных институций и авторов. Оценивались актуальность проекта, опыт команды и обоснованность сметы.

Генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Екатерина Проничева отметила, что грантовая программа VK поощряет новый и необычный формат контента.

«Мне как эксперту координационного совета пришлось немного сменить оптику и оценивать культурные проекты, интересные именно молодой аудитории. Вдохновляет разнообразие, несмотря на то что культура — отрасль достаточно консервативная», — приводит пресс-служба её слова.

По словам директора государственного академического театра имени Е. Вахтангова Кирилла Крока, во время работы с заявками он обращал внимание на региональные проекты, так как у крупных федеральных культурных институций больше возможностей и ресурсов для реализации интересных идей.

Отмечается, что победители смогут потратить гранты на аренду техники, оборудование, привлечение специалистов для создания качественного контента. Гранты помогут институциям и авторам адаптироваться к диджитал-формату и рассказать о себе новой аудитории. Представленные проекты должны быть реализованы не позднее 1 декабря 2024 года.

По словам директора департамента по работе с сообществами VK Марии Воробьевой, сейчас в соцсети «ВКонтакте» более 210 тысяч сообществ, посвящённых культуре. Их контент каждый день смотрят и читают миллионы пользователей. Компания старается поддерживать сообщества культурных институций и авторов, которые рассказывают про искусство.

Расширенная грантовая программа VK по поддержке культурных учреждений состоит из двух этапов. На первом этапе распределяются денежные гранты на создание контента, на втором — цифровые, на продвижение контента «ВКонтакте». Общий грантовый фонд проекта в 2024 году составит свыше 60 млн рублей.

В июне 2024 года начнётся приём заявок на второй этап программы — получение цифрового гранта до 1 млн рублей, предназначенного для продвижения контента «ВКонтакте». Участники смогут заявить до трёх проектов, победителей определит координационный совет.

Как передавало ИА Регнум, Школа авторов VK и Дзен запустили бесплатный онлайн-курс для блогеров, создающих контент в формате статей и длинных видео. Отмечается, что курс подойдёт и начинающим, и опытным авторам. Эксперты и сотрудники Дзена расскажут студентам о правилах платформы, трендах внутри Дзена, особенностях оформления материалов, подключении монетизации и работе с SEO-оптимизацией.

Опытные авторы четырёх топовых тематик, в числе которых красота и еда, расскажут о своем опыте и поделятся рабочими лайфхаками ведения каналов. Занятия на курсе начнутся 11 июня, открыта регистрация онлайн.

Жители семи субъектов РФ могут получать информацию из МФЦ через мобильное приложение VK Мессенджер. Пилотный проект реализуется в 16 субъектах РФ, данный проект курирует Минэкономразвития России. Жителям Тюменской, Кировской, Калужской, Ярославской, Липецкой областей, а также Санкт-Петербурга и Дагестана уже доступна часть инструментов для взаимодействия с МФЦ. Директор МФЦ Калужской области Михаил Иванов отметил, что сервис по рассылке уведомлений в VK Мессенджере оказался очень эффективным. Благодаря реализации проекта с VK было повышено качество обслуживания заявителей, снижена нагрузка на операторов кол-центра, сокращены расходы на услуги связи.