В Молдавии 20 октября стартовали выборы президента республики, а также референдум, на котором гражданам нужно ответить на вопрос «Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?».

Софья Сандурская/ТАСС Москва. Избиратели перед открытием избирательного участка в посольстве Молдавии в России

На пост главы республики претендуют 11 кандидатов, в том числе действующий президент Майя Санду и уволенный при ней с поста генпрокурора страны Александр Стояногло. Также выборах участвуют бывшие премьер-министры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, бывший министр иностранных дел Тудор Ульяновский, экс-министр молодёжи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы «Наша партия» Ренато Усатый, экс-глава Гагаузской автономии Ирина Влах и журналистка Наталья Морарь.

Софья Сандурская/ТАСС

Софья Сандурская/ТАСС Избиратели перед открытием избирательного участка в посольстве Молдавии в России

AP/TASS

TASS /EPA/DUMITRU DORU

Если никто из кандидатов не получит более 50% голосов, то двое лидирующих кандидатов будут участвовать во втором туре 3 ноября. Молдавский политолог Дмитрий Кисеев считает, что Санду в первом туре наберёт около 43% и вполне может проиграть во втором.

TASS /EPA/DUMITRU DORU Кандидат в президенты Молдавии от Партии действия и солидарности Майя Санду

EPA Кандидат в президенты Молдавии от Партии социалистов Молдавии Александр Стояногло

Софья Сандурская/ТАСС Москва. Волонтеры раздают горячие напитки избирателям

Тарлев заявил о нарушениях в ходе голосования. По его информации, в больницах и клиниках медики собирают бюллетени у пациентов. Он не исключил, что это делают для фальсификаций.

РИА Новости/Кирилл Каллиников Граждане Молдавии в Москве

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Центральная избирательная комиссия Молдавии в середине дня сообщила, что явка на выборах и референдуме превысила 39%. Таким образом, пройден барьер в 33,3%, необходимый, чтобы голосование признали состоявшимся.

Стояногло заявил, что в случае победы на выборах первым делом посетит Приднестровье. Он выступает за решение территориального спора с непризнанной республикой мирным путём и считает, что потеря этого региона обернётся для Молдавии утратой государственности.

В Москве Кишинёв открыл только два участка, где могут проголосовать молдавские граждане, оба — в Москве. Для 500 тыс. молдаван прислали только 10 тыс. бюллетеней. Для сравнения, в Италии открыли 60 участков в различных городах и на каждый прислали по 5 тыс. бюллетеней.

Неудивительно, что в Москве в день выборов перед посольством Молдавии образовалась огромная очередь из тех, кто хочет проголосовать. Люди даже приехали для этого из других городов.