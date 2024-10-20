Москва, 20 октября, 2024, 13:02 — ИА Регнум. Длинная очередь из граждан Молдавии, желающих проголосовать на выборах президента республики и на референдуме о вступлении в Европейский союз, выстроилась 20 октября у посольства в Москве, сообщили очевидцы.

Кадр из видео Очередь из граждан Молдавии у избирательного участка в Москве

Очередь образовалась утром. Многие специально приехали в Москву из других городов России, чтобы принять участие в выборах. Молдавские власти открыли в РФ только два участка, причём оба — в Москве.

Для проживающих в России граждан Молдавии подготовили всего 10 тыс. бюллетеней.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3924017" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> К посольству Молдавии в Москве пришли граждане республики, чтобы проголосовать на референдуме

Избирательные участки в России открылись в 07:00 мск и работают в обычном режиме, заявил МИД Молдавии.

Как утверждает внешнеполитическое ведомство, большое количество желающих проголосовать связано якобы с попытками «организовать незаконную доставку избирателей на избирательные участки». Молдавский МИД утверждает, что предвидел это и предупреждал российские власти о попытках «некоторых структур» доставлять организованных граждан в отделения посольства республике в Москве.

«Таким образом, мы считаем, что скопление людей на двух избирательных участках в России было создано искусственно с целью поставить под угрозу избирательный процесс», — заявило ведомство.

Как сообщало ИА Регнум, 20 октября в Молдавии проходят выборы президента и референдум о вступлении республики в ЕС. На должность главы государства претендуют 11 кандидатов, включая действующего президента страны Майю Санду. В выборах также участвуют два бывших прокурора, два бывших главы правительства, бывший глава автономной территории Гагаузия Ирина Влах, три экс-министра.

По мнению молдавского политолога Дмитрия Кисеева, Санду вряд ли выиграет выборы. Её антирейтинг составляет 60%. По его мнению, весьма вероятен второй тур.

Один из кандидатов, бывший генпрокурор Молдавии Александр Стояногло заявил 20 октября, что в случае победы на выборах первым делом отправится с рабочей поездкой в Приднестровье. Он подчеркнул, что внутренние проблемы республики должны быть решены в первую очередь.