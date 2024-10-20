Кишинёв, 20 октября, 2024, 15:58 — ИА Регнум. К настоящему моменту явка на выборах президента Молдавии и на референдуме о вступлении республики в Европейский союз превысила 39%, выборы признаны состоявшимися, сообщили 20 октября в Центральной избирательной комиссии страны.

ТАСС/AP Photo/Vadim Ghirda

По действующему в Молдавии законодательству, чтобы выборы были признаны состоявшимися, явка должна превысить 33,3%. Этот барьер преодолён. Число проголосовавших превышает 1,1 млн человек. Всего в стране 3,3 млн избирателей.

Чтобы выборы прошли в один тур, один из кандидатов должен преодолеть барьер в 50% голосов. В противном случае 3 ноября состоится второй тур.

Как сообщало ИА Регнум, в президенты Молдавии баллотируются 11 человек, в том числе действующий глава республики Майя Санду и экс-генпрокурор страны Александр Стояногло. Также в выборах участвует экс-глава автономной территории Гагаузия Ирина Влах.

Молдавскийо политолог Дмитрий Кисеев предположил, что Санду ждёт поражение во втором туре. По его данным, антирейтинг политика составляет 60%, и она может набрать максимум 43%.

В Москве к посольству Молдавии выстроилась большая очередь. Молдавские власти открыли в России только два избирательных участка, и оба — в российской столице. МИД республики заявил, что молдаван якобы специально свозят к избирательным участкам, поэтому там такие большие очереди.