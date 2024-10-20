Кишинёв, 20 октября, 2024, 11:20 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Молдавии, экс-генпрокурор республики Александр Стояногло заявил, что в случае победы на президентских выборах в стране его первая поездка будет в Приднестровье.

Родион Прока/РИА Новости Кандидат в президенты Молдавии Александр Стояногло

«Первая моя поездка в качестве президента будет в Приднестровье. Считаю, что внутренние проблемы страны нужно решать в первую очередь», — привело его слова «РИА Новости».

По словам Стояногло, приднестровский вопрос можно разрешить только мирными переговорами с восстановлением формата «5+2», при этом потеря Приднестровья Кишинёвом обернётся утратой молдавской государственности.

Кандидат в президенты республики также выразил сожаление по поводу того, что действующий президент Молдавии Майя Санду проигнорировала диалог с Тирасполем.

Как сообщало ИА Регнум, утром 20 октября в Молдавии начались выборы президента республики и референдум о членстве страны в Европейском союзе. В стране для голосования открыто свыше 2,2 тыс. избирательных участков и ещё 234 — за рубежом.

Позднее в этот же день кандидат в президенты Молдавии и бывший премьер-министр страны (2001—2008) Василий Тарлев заявил, что президентские выборы в республике проходят с нарушениями. По его словам, в ряде больниц и клиник медперсонал массово собирает у пациентов бюллетени.

Пресс-служба ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) 16 октября сообщила о давление на оппозицию со стороны Кишинёва перед выборами президента республики и референдумом. Эксперты из-за этого назвали нынешнюю предвыборную кампанию в Молдавии «самой грязной» за все годы независимости.

Позднее в этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что действующие молдавские власти прислал лишь 10 тыс. бюллетеней для 500 тыс. граждан Молдавии, проживающих в России. Дипломат назвала это индикатором полученного анализа состояния «европейских ценностей», о приверженности к которым так много говорят действующие власти республики.