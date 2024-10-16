Москва, 16 октября, 2024, 15:46 — ИА Регнум. В России проживает около 500 тыс. граждан Молдавии, но для них прислали только 10 тыс. бюллетеней для голосования на выборах президента и участия в референдуме о вступлении в Евросоюз. Об этом 16 октября сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мирослав Ротарь/Sputnik/РИА Новости

Она напомнила, что режим, установившийся в Молдавии при президенте страны Майе Санду, заявляет о приверженности западным ценностям. В связи с этим дипломат задалась вопросом, в чём они заключаются.

«Пусть это станет <…> индикатором полученного анализа состояния этих самых как бы европейских ценностей», — заявила Захарова на радио Sputnik.

Она призвала хотя бы на ближайшие дни запомнить это, чтобы сделать правильный выбор и поддержать истинные ценности.

Выборы президента Молдавии и референдум о вступлении в ЕС пройдут 20 октября. В России будут действовать только два избирательных участка в Москве. В этом году ЦИК Молдавии закрыл три участка в Санкт-Петербурге, Ярославле и Ханты-Мансийске.

Как передавало ИА Регнум, 11 октября Тирасполь предложил Кишинёву открыть для молдавских граждан избирательные участки на территории Приднестровской Молдавской Республики. Власти Молдавии отказались от предложения, назвав его актом манипуляции, который предположительно был сделан по указанию внешних сил.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 14 октября заявил, что жители Молдавии, поддерживающие Россию, часто оказываются лишены ряда прав. Им не позволяют создавать свои политические организации, запрещают СМИ освещать деятельность молдавских политиков, выступающих за дружеские отношения Кишинёва с Москвой.