Молдавия, 20 октября, 2024, 11:03 — ИА Регнум. Выборы президента Молдавии и референдум о вступлении республики в ЕС проходят с нарушениями. Об этом 20 октября заявил кандидат в президенты страны и бывший премьер-министр Василий Тарлев.

TASS /EPA/DUMITRU DORU Василий Тарлев

«Нас проинформировали, что в ряде больниц и клиник медицинский персонал массово собирает у пациентов бюллетени», — рассказал он журналистам после голосования на одном из избирательных участков.

Тарлев не исключил, что это могло быть сделано для фальсификации результатов выборов и голосования на референдуме, напомнив, что накануне в СМИ появились сообщения о якобы исключении его из президентской гонки.

Как сообщало ИА Регнум, утром 20 октября в Молдавии начались голосование на выборах президента республики и референдум о членстве страны в ЕС. Молдавский ЦИК аккредитовал на выборы 784 международных и 1277 национальных наблюдателей, однако не пригласил представителей России и Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Пресс-служба ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) 16 октября сообщила, что действующие власти Молдавии перед выборами президента республики и референдумом по вхождению в ЕС оказывали давление на оппозицию. По данным экспертов, нынешняя предвыборная кампания в Молдавии из-за этого стала «самой грязной» за все годы независимости страны.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова позднее в этот же день рассказала, что Кишинёв прислал только 10 тыс. бюллетеней для 500 тыс. граждан Молдавии, которые проживают в России. Она подчеркнула, что это фактически является индикатором полученного анализа состояния «европейских ценностей», о приверженности к которым так много говорят действующие власти республики.