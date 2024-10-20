Политолог Кисеев допустил поражение Санду во втором туре выборов в Молдавии
Москва, 20 октября, 2024, 09:52 — ИА Регнум. Действующий молдавский президент Майя Санду может проиграть во втором туре выборов, начавшихся 20 октября в республике, заявил молдавский политолог Дмитрий Кисеев.
Согласно его прогнозу, на выборах президента Молдавии, скорее всего, будет второй тур.
«При поддержке диаспоры Санду может набрать около 43% избирателей. Её антирейтинг примерно в 60% не позволяет рассчитывать на большее», — процитировало Кисеева «РИА Новости».
Он добавил, что действующий президент республики не является единственным прозападным претендентом на главный пост в стране. Сближаться с Европейским союзом готов, например, лидер политической силы «Наша партия» Ренато Усатый, и у него тоже есть голоса в диаспоре.
В большой степени исход второго тура будет зависеть от способности оппозиции объединиться. Если противники Санду единодушно призовут избирателей голосовать против неё, шансов на победу у неё не будет, отметил эксперт.
Как сообщало ИА Регнум, 20 октября в Молдавии стартовали президентские выборы. Кроме того, молдаване голосуют на референдуме о вступлении республики в Европейский союз.
Кроме Санду и Усатого в качестве кандидатов выступили бывший генпрокурор страны Александр Стояногло, бывшие главы правительств Ион Кику и Василий Тарлев, бывший глава автономной территории Гагаузия Ирина Влах, экс-министр внутренних дел республики Андрей Нэстасе, бывший министр иностранных дел Тудор Ульяновский, бывший министр молодёжи и спорта Октавиан Цыку, бывший прокурор республики Виктория Фуртунэ и журналистка Наталья Морарь.
Второй тур выборов состоится в том случае, если ни один из кандидатов не наберёт в первом туре более 50% голосов. Второй тур может состояться 3 ноября.