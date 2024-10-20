Москва, 20 октября, 2024, 09:52 — ИА Регнум. Действующий молдавский президент Майя Санду может проиграть во втором туре выборов, начавшихся 20 октября в республике, заявил молдавский политолог Дмитрий Кисеев.

Иван Шилов ИА Регнум Майя Санду

Согласно его прогнозу, на выборах президента Молдавии, скорее всего, будет второй тур.

«При поддержке диаспоры Санду может набрать около 43% избирателей. Её антирейтинг примерно в 60% не позволяет рассчитывать на большее», — процитировало Кисеева «РИА Новости».

Он добавил, что действующий президент республики не является единственным прозападным претендентом на главный пост в стране. Сближаться с Европейским союзом готов, например, лидер политической силы «Наша партия» Ренато Усатый, и у него тоже есть голоса в диаспоре.

В большой степени исход второго тура будет зависеть от способности оппозиции объединиться. Если противники Санду единодушно призовут избирателей голосовать против неё, шансов на победу у неё не будет, отметил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, 20 октября в Молдавии стартовали президентские выборы. Кроме того, молдаване голосуют на референдуме о вступлении республики в Европейский союз.

Кроме Санду и Усатого в качестве кандидатов выступили бывший генпрокурор страны Александр Стояногло, бывшие главы правительств Ион Кику и Василий Тарлев, бывший глава автономной территории Гагаузия Ирина Влах, экс-министр внутренних дел республики Андрей Нэстасе, бывший министр иностранных дел Тудор Ульяновский, бывший министр молодёжи и спорта Октавиан Цыку, бывший прокурор республики Виктория Фуртунэ и журналистка Наталья Морарь.

Второй тур выборов состоится в том случае, если ни один из кандидатов не наберёт в первом туре более 50% голосов. Второй тур может состояться 3 ноября.