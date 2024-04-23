Во вторник, 23 апреля, в Москве состоялось прощание с военкором «Известий» Семёном Ерёминым. Проститься с погибшим в зоне СВО журналистом пришли родственники, коллеги и друзья.

РИА Новости/Евгений Биятов

Утрм 23 апреля президент России Владимир Путин наградил Семёна Ерёмина орденом Мужества посмертно. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Софья Сандурская/ТАСС

Известия/Эдуард Корниенко

Известия/Эдуард Корниенко

Известия/Эдуард Корниенко

«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Ерёмина Семёна Николаевича — военного корреспондента общества с ограниченной ответственностью «Мультимедийный информационный центр «Известия», город Москва (посмертно)», — говорится в документе.

РИА Новости/Евгений Биятов

Известия/Эдуард Корниенко

РИА Новости/Евгений Биятов Военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева

Семён Ерёмин погиб 19 апреля при выполнении служебных обязанностей в Запорожской области. Во время съёмки репортажа журналиста смертельно ранило в результате атаки украинского FPV-дрона. Ему было 42 года.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3883913" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Ерёмин работал в зоне спецоперации с её начала. Корреспондент одним из первых сделал материалы о беспилотниках «Ланцет» и системе «Солнцепёк». В марте 2022 года Ерёмин делал репортажи из Волновахи (ДНР) в ходе освобождения города российскими войсками.

Софья Сандурская/ТАСС

Софья Сандурская/ТАСС

Софья Сандурская/ТАСС

В последнем репортаже из запорожского села Приютное Ерёмин рассказал, как российские бойцы на полигоне учатся сбивать дроны.

В Кремле выразили официальные соболезнования в связи с гибелью Ерёмина, отметив, что руководство страны разделило утрату. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся большой трагедией и напомнил, что работа военных корреспондентов очень опасна.

Министерство иностранных дел России заявило, что ВСУ убили Семёна Ерёмина целенаправленно. В ведомстве назвали случившееся кровавым преступлением и актом мести Киева. Следственный комитет пообещал установить всех причастных к гибели военкора.