Москва, 20 апреля, 2024, 11:04 — ИА Регнум. Военкор Семён Ерёмин был ярчайшим примером отзывчивости, профессионализма, таланта, мужества и уверенности. При любых стрессовых обстоятельствах он всегда сохранял спокойствие и холодную голову. Так отозвались о погибшем в зоне проведения спецоперации корреспонденте его коллеги из «Известий», где он работал с 2017 года.

ИЗВЕСТИЯ Военкор Семён Ерёмин

В издании подчеркнули, что для редакции Ерёмин был не просто коллегой, вместе с ним умерла часть большой медиасемьи, в которой он занимал особое место.

В своём последнем репортаже из запорожского села Приютное журналист показал, как российские бойцы на полигоне учатся сбивать дроны.

«Когда такая машинка с прицепленным на нее зарядом на тебя летит, ощущения, конечно, совсем другие. <…> Звук мерзкий … Звук действительно мерзкий, а если ты слышишь этот звук на передовой», — рассказал Ерёмин в последнем сюжете.

Коллеги по цеху рассказали, что Семён обладал уникальной способностью попадать в переплёты и выбираться из них. В 2022 году на угледарском направлении журналистов засёк украинский беспилотник, после чего ВСУ открыли огонь из всех орудий. Ерёмин с группой коллег около 40 минут уворачивался от разрывающихся мин.

Ерёмин одним из первых с группой штурмовиков вошёл в Волноваху. В Марьинке он вместе с бойцами под обстрелом выносил раненого. Когда ВСУ били по Донецку, корреспондент снимал не последствия обстрела, а сам обстрел изнутри, приезжая в самые опасные районы.

Как сообщало ИА Регнум, о гибели корреспондента «Известий» Семёна Ерёмина в зоне спецоперации при выполнении профессиональных обязанностей стало известно 19 апреля. Журналист во время съёмок репортажа получил смертельное ранение в результате атаки FPV-дрона.

Ерёмин являлся одним из лучших военных корреспондентов в России и много работал на разных направлениях спецоперации. Свои репортажи он вёл из Мариуполя, с «Азовстали» и из Марьинки (ДНР). Ерёмин впервые с начала спецоперации снял сюжет о применении снарядов «Краснополь». Также первым он сделал репортажи о беспилотниках «Ланцет», системе «Солнцепёк» и расчётах FPV-дронов. Вместе с ротацией штурмовиков журналист вошёл в освобожденную российскими военными Волноваху.