Москва, 20 апреля, 2024, 12:18 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил соболезнования в связи с гибелью военкора «Известий» Семёна Ерёмина.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Семён Ерёмин

«Мы глубоко соболезнуем в связи с кончиной Семёна Ерёмина. Это большая трагедия. Что касается того, что ВСУ сознательно делают российских журналистов своими целями, да, так оно и есть», — заявил представитель Кремля.

Песков добавил, что эта трагедия лишний раз подчеркнула, насколько опасна миссия, которую журналисты выполняют на фронте.

Вечером 19 апреля «Известия» сообщили о гибели 42-летнего корреспондента Семёна Ерёмина в результате атаки FPV-дрона. Военкор погиб при выполнении служебных обязанностей у села Приютное в Запорожской области. Сообщалось, что ВСУ дважды пытались атаковать российских журналистов, и во время второй атаки Ерёмин получил тяжелое ранение и скончался.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв 20 апреля выразил глубокие соболезнования родным и близким Ерёмина. Работа военного корреспондента является одной из самых опасных в мире, отметил он.

Позднее в этот же день заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак подчеркнул, что всемирная организация выступает против убийства журналистов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала убийство военкора Ерёмина кровавым преступлением. Дипломат выразила соболезнования родным и близким журналиста, до последней минуты жизни выполнявшего профессиональный долг. Захарова добавила, что Россия требует от профильных международных организаций и правозащитных структур решительно осудить очередное жесткое убийство российского журналиста, так как молчанием они выдают карт-бланш киевскому режиму на новые террористические атаки.