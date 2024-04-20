Москва, 20 апреля, 2024, 12:13 — ИА Регнум. Следователи установят всех причастных к гибели военного корреспондента газеты «Известия» Семёна Ерёмина, который погиб в результате атаки украинской армии на запорожском направлении. Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Семён Ерёмин

«По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации следователи примут все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц, причастных к убийству журналиста», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В СК добавили, что военкор погиб в результате прицельной и целенаправленной атаки со стороны Вооружённых сил Украины. По данным следствия, атаку с применением беспилотников украинские военные совершили на запорожском направлении 19 апреля. В это время военный корреспондент Ерёмин снимал здесь очередной репортаж.

«Погибший военный корреспондент ― настоящий герой, мужественно и отважно исполнявший свой долг на благо Отечества. Выражаем самые искренние соболезнования родным и близким», ― добавили в СК.

Как сообщало ИА Регнум, о гибели корреспондента «Известий» Семёна Ерёмина в зоне спецоперации при выполнении профессиональных обязанностей стало известно 19 апреля. Журналист во время съёмок репортажа получил смертельное ранение в результате атаки FPV-дрона.

Ерёмин являлся одним из лучших военных корреспондентов в России и много работал на разных направлениях спецоперации. Свои репортажи он вёл из Мариуполя, с «Азовстали» и из Марьинки (ДНР). Ерёмин впервые с начала спецоперации снял сюжет о применении снарядов «Краснополь». Также первым он сделал репортажи о беспилотниках «Ланцет», системе «Солнцепёк» и расчётах FPV-дронов. Вместе с ротацией штурмовиков журналист вошёл в освобожденную российскими военными Волноваху.

Коллеги по цеху рассказали, что Ерёмин был ярчайшим примером отзывчивости, профессионализма, таланта, мужества и уверенности. При любых стрессовых обстоятельствах он всегда сохранял спокойствие и холодную голову. По их словам, он обладал уникальной способностью попадать в переплёты и выбираться из них.

В своём последнем репортаже из запорожского села Приютное журналист показал, как российские бойцы на полигоне учатся сбивать дроны.