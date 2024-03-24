В России 24 марта объявили днём общенационального траура по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». Траурные мероприятия проходят по всей стране и даже за рубежом.

Ряд российских регионов объявил траур уже с 23 марта. Так, в Кузбассе он продлится три дня. Жители Донецка с утра несли цветы к стеле «Россия» в центре города. По всему миру несут цветы, свечи и мягкие игрушки к зданиям российских дипломатических миссий. Посольства США и стран ЕС в России приспустили флаги.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Стихийный мемориал у «Крокус Сити Холла»

В Луганске жители принесли цветы, свечи и игрушки к стихийному мемориалу у храма в честь иконы Божией Матери «Умиление» в память о погибших.

Участники Всемирного фестиваля молодёжи запустили акцию «Молимся за Россию» в поддержку россиян. Её участники во всём мире публикуют в соцсетях слова поддержки народу России и осуждают терроризм в любом его проявлении. Акцию поддержали тысячи иностранцев.

Елена Афонина/ТАСС Северная Осетия — Алания. Беслан

Известия/Павел Волков

Известия/Павел Волков

Известия/Павел Волков

Известия/Павел Волков

В центре Петропавловска-Камчатского появился стихийный мемориал в память о жертвах теракта. К государственному флагу России у стелы «Город воинской славы» люди несут цветы, игрушки и зажигают свечи. В городе прошла акция в память о погибших. В ней приняли участие представители Камчатского регионального отделения «Молодая гвардия Единой России» и неравнодушные жители края.

Камчатский край

Жители Адыгеи вместе со всей страной искренне разделяют скорбь по погибшим и сопереживают пострадавшим в теракте. Глава республики Мурат Кумпилов напомнил слова Владимира Путина о том, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание. Он добавил, что подобные подлые удары приводили только к ещё большей сплочённости и взаимоподдержке многонационального народа России.

Адыгея

Жители Ямальского района ЯНАО возложили цветы и детские игрушки к стихийным мемориалам в память о погибших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Десятки людей пришли к стихийному мемориалу, чтобы почтить память тех, кто погиб 22 марта. Многие не могут сдержать слез, каждый тяжело переживает трагедию, произошедшую в самом сердце России.

Ямальский район

Ямальский район

Известия/Павел Волков

Известия/Эдуард Корниенко

Известия/Павел Волков

Глава Приуральского района ЯНАО Иван Сакал 24 марта заявил, что страну окутала глубокая тень печали и скорби. Чудовищная трагедия потрясла всех россиян, унесла много невинных жизней, добавил он. Приуралье скорбит вместе со всем Ямалом. Жители района почтили память жертв теракта.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС ДНР. Донецк

В Надымском районе в сквере Трудовой славы стихийно устроили памятное место, куда жители приносят цветы, игрушки, зажигают лампады. Сегодня, 24 марта, здесь прошли возложения с участием структур, учреждений, общественных организаций.

В знак солидарности с Россией сегодня в своих странах национальный день траура объявили в Абхазии, Сербии и Никарагуа. Стихийные мемориалы в память о жертвах теракта появились в Швеции, Греции, Словакии, Молдавии и ещё в целом ряде стран мира.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошёл вечером 22 марта. Вооружённые люди в камуфляже ворвались в здание и открыли стрельбу. Позднее прогремел взрыв и вспыхнул сильный пожар. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. По данным Следственного комитета, число погибших при теракте достигло 137 человек. Количество пострадавших в теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» выросло до 180 человек.

Президент Владимир Путин в церкви на территории Ново-Огарёво поставил свечу за упокой жертв теракта в «Крокус Сити Холле».