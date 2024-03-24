Москва, 24 марта, 2024, 16:57 — ИА Регнум. Число людей, погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле», увеличилось до 137. Об этом 24 марта заявили в Следственном комитете России.

Известия/Павел Волков

«На данный момент на месте теракта обнаружены тела 137 человек, трое из которых — дети», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3876629" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

В то же время продолжаются процедуры по опознанию тел погибших и осмотр места преступления. По данным СК, опознали 62 тела, по остальным погибшим ещё проводятся генетические экспертизы. Также начали выдавать оставленные в день теракта личные вещи, документы и автомобили посетителей «Крокуса».

Как сообщало ИА Регнум, теракт произошёл 22 марта перед началом концерта группы «Пикник». В «Крокус» ворвались вооружённые люди и открыли огонь по посетителям. Затем в здании прогремел взрыв и начался пожар.

Вскоре Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Минздрав Подмосковья сообщил, что пострадали 154 человека. Помощница директора группы «Пикник» Екатерина Кушнер также погибла во время теракта.

ФСБ сообщила, что террористы имели контакты на Украине и планировали скрыться там после теракта. Всего силовики задержали 11 человек, в том числе четверых исполнителей теракта. Их автомобиль остановили в Брянской области, недалеко от границы с Украиной.

Президент России Владимир Путин в обращении к нации объявил 24 марта днём общенационального траура по жертвам теракта.

Как сообщил директор НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского Сергей Петриков, уже готовится большая выписка пострадавших в теракте пациентов. По его словам, в основном речь идёт о пациентах, отравившихся продуктами горения, которые чувствуют себя хорошо и сами просятся домой.