Донецк, 23 марта, 2024, 16:01 — ИА Регнум. Жители Донецка с самого утра несут цветы к стеле «Россия» в центре города в память о жертвах теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом 23 марта сообщил корреспондент ИА Регнум.

ИА Регнум

К стеле вместе с горожанами пришли активисты «Молодой Гвардии», региональной общественной организации «МолодаяРеспублика» и «Движения Первых».

Сотрудники администрации города и городского совета, депутаты, партийцы и активисты общественного движения «Донецкая Республика» также почтили память погибших от рук террористов и возложили цветы в сквере «Россия».

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин после атаки террористов в «Крокус Сити Холле» объявил 24 марта днём общенационального траура. Он назвал произошедшее кровавым и варварским терактом и пообещал оказать государственную помощь всем родным и близким погибших и раненых.

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В связи с терактом российские загранучреждения приспустили флаги. К зданиям посольств России в разных странах неравнодушные граждане несут цветы в знак скорби по погибшим. Стихийные мемориалы появились в Швеции, Греции, Словакии, Молдавии, США и других странах.

Жители Запорожской области зажгли свечи в память о погибших в «Крокус Сити Холле». Свечи и цветы горожане принесли к мемориальному комплексу «Братское кладбище» в Мелитополе.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» раздалась стрельба. В упор по людям из автоматов начала стрелять группа боевиков в камуфляже. Затем прогремел взрыв. По данным Следственного комитета, число погибших в результате теракта выросло до 115 человек. Минздрав Подмосковья 23 марта опубликовал имена 41 погибшего в теракте в «Крокусе».

По данным Telegram-канала «112», количество погибших в результате террористической атаки в «Крокус Сити Холле» выросло до 150 человек.

Силовики задержали по делу о теракте 11 человек. Из них четверо — непосредственные участники теракта в «Крокусе».

Их задержали в Брянской области неподалёку от границы с Украиной. На допросе один из задержанных признался, что стрелял в людей за деньги. По его словам, кураторы из Telegram пообещали ему 500 тысяч рублей и дали авансом половину суммы. Предполагаемый главарь группировки рассказал, как они с сообщниками искали работу и им предложили деньги за убийство людей.