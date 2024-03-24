Красногорск, 24 марта, 2024, 17:36 — ИА Регнум. Количество пострадавших в теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» выросло до 180 человек. Обновлённые списки 24 марта опубликовало Министерство здравоохранения Московской области.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Сообщается, что из больниц, по состоянию на 17:00, выписали 32 пациента, кроме того, 35 получают амбулаторную помощь. В медицинских учреждениях Москвы и Подмосковья остались 142 человека.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта группа вооружённых людей вошла в здание «Крокус Сити Холла» и начала стрельбу. Затем прогремел взрыв и вспыхнул пожар. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

По последним данным Следственного комитета, на месте теракта в «Крокусе» обнаружили 137 погибших, в том числе троих детей. Осмотр продолжается.

Как сообщил директор НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского Сергей Петриков, уже готовится большая выписка пострадавших в теракте пациентов. По его словам, в основном речь идёт о пациентах, отравившихся продуктами горения, которые чувствуют себя хорошо и сами просятся домой.

Как рассказал фельдшер скорой медицинской помощи, его коллеги дежурили в «Крокусе» 22 марта, когда начался теракт. Они стали помогать раненым уже в первые минуты после того, как боевики начали стрелять в людей.

По данным ФСБ, устроившие теракт преступники держали связь с украинской стороной и планировали после преступления скрыться на Украине. По этому делу задержали 11 человек, включая всех четверых, стрелявших в людей. В Брянской области возле украинской границы поймали подозреваемых в совершении теракта.