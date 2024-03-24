Луганск, 24 марта, 2024, 18:24 — ИА Регнум. Жители Луганска принесли цветы, свечи и игрушки к стихийному мемориалу у храма в честь иконы Божией Матери «Умиление» в память о погибших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». В день общероссийского траура в городе приспустили флаги, первые цветы и лампадки появились у храма ещё днём ранее.

РИА Новости/ Станислав Красильников

«В пятницу произошёл страшный теракт, погибло много людей, много людей пострадали, испытали очень страшные эмоции. И, когда думаешь об этом, мурашки идут по коже, это очень страшно, все мы воспринимаем это глубоко и переживаем. Сегодня во всей стране траур, мы чтим память погибших, очень хотим мира, очень хотим, чтобы такого больше не повторялось», — поделилась эмоциями с корреспондентом ИА Регнум местная жительница Алина.

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Возложить цветы пришли семьи с детьми, одиночные сочувствующие. Приходящие почтить память мужчины немногословны, но злы на террористов.

Луганчанин Алексей в беседе с ИА Регнум вспомнил недавние трагические события в Лисичанске, когда после обстрела со стороны ВСУ погибли 28 человек. По словам мужчины, в Подмосковье случилось страшное преступление и виновных необходимо жестоко наказать.

Теракт произошёл вечером 22 марта. В «Крокус Сити Холл» ворвались вооружённые люди и открыли огонь по посетителям. Затем в здании прогремел взрыв и начался пожар.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Ведомство также позднее сообщило о 137 погибших, Минздрав Подмосковья сообщил, что пострадали 180 человек. Помощница директора группы «Пикник», перед концертом которой началась стрельба, Екатерина Кушнер также погибла во время теракта.

Силовики задержали 11 человек, в том числе четверых исполнителей теракта. Их автомобиль остановили в Брянской области, недалеко от границы с Украиной. 24 марта дознаватели привезли подозреваемых в совершении теракта на допрос в СК.

Президент России Владимир Путин в обращении к нации объявил 24 марта днём общенационального траура по жертвам теракта.

Как сообщил директор НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского Сергей Петриков, уже готовится большая выписка пострадавших в теракте пациентов. По его словам, в основном речь идёт о пациентах, отравившихся продуктами горения, которые чувствуют себя хорошо и сами просятся домой.