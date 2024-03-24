Москва, 24 марта, 2024, 17:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в церкви на территории Ново-Огарёво поставил свечу за упокой жертв теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом 24 марта сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Администрация президента России Владимир Путин

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Теракт произошёл вечером 22 марта. В «Крокус Сити Холл» ворвались вооружённые люди и открыли огонь по посетителям. Затем в здании прогремел взрыв и начался пожар.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Ведомство также позднее сообщило о 137 погибших, Минздрав Подмосковья сообщил, что их число выросло до 180 человек. Помощница директора группы «Пикник», перед концертом которой началась стрельба, Екатерина Кушнер также погибла во время атаки.

Силовики задержали 11 человек, в том числе четверых исполнителей теракта. Их автомобиль остановили в Брянской области, недалеко от границы с Украиной. 24 марта дознаватели привезли подозреваемых в совершении теракта на допрос в СК.

Президент России Владимир Путин в обращении к нации объявил 24 марта днём общенационального траура по жертвам теракта.

Как сообщил директор НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского Сергей Петриков, уже готовится большая выписка пострадавших в теракте пациентов. По его словам, в основном речь идёт о пациентах, отравившихся продуктами горения, которые чувствуют себя хорошо и сами просятся домой.