Москва, 22 марта, 2024, 22:04 — ИА Регнум. Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело о теракте после стрельбы в здании торгово-развлекательного центра «Крокус Сити Холл» в Московской области. Об этом в пятницу вечером, 22 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум

«По факту происшествия в концертном зале «Крокус Сити Холл» Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СК.

В Следственном комитете добавили, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата СК РФ.

Стрельба в «Крокус Сити Холле» раздалась вечером 22 марта, перед концертом группы «Пикник». Как сообщил источник ИА Регнум, в результате теракта погибли 25 человек, ещё 45 пострадали. Позднее Telegram-канал «112» сообщил, что число пострадавших выросло до 130 человек. По данным Генеральной прокуратуры РФ, устроившие стрельбу в здании торгово-развлекательного центра были в камуфляже. В оперативных службах уточнили, что количество нападавших было от двух до пяти человек. Уполномоченная по правам человек Татьяна Москалькова назвала произошедшее терактом.