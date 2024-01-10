Наркокартель в эфире: эквадорских журналистов взяли в заложники
Наглядным символом хаоса и разгула преступных группировок — в которые погрузилось южноамериканское государство Эквадор — стал захват тележурналистов в заложники прямо в студии, во время прямого эфира. 9 января группа бандитов в масках захватила сотрудников телеканала TC Televisión в городе Гуаякиль.
Один из нападавших потребовал предоставитьмикрофоны и возможность говорить в прямом эфире.
По состоянию на 10 января правоохранители освободили большую часть заложников, передаёт ТАСС. Но часть персонала TC Televisión всё ещё находится в плену у бандитов.
Масштабные беспорядки по всей стране начались 7 января, после бунта в тюрьмах и побега из заключения главаря самой крупной в стране банды «Лос Чонерос» (регионального «филиала» мексиканского наркокатреля Синалоа) Хосе Адольфо Вильямара по прозвищу Фито.
Два дня спустя Фабрисио Колон Пико, возглавляющий вторую по значимости банду «Лос Лобос», скрылся 9 января из тюрьмы в городе Риобамба.
Между этими двумя событиями президент страны Даниэль Нобоа в стране режим «внутреннего вооруженного конфликта».
Глава государства объявил 22 банды террористическими, затем армия стянула в центр столицы военную технику. Действия властей вызвали волну беспорядков и столкновений в различных городах. Преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле подрывали самодельные бомбы.
Посольство и консульства Китая в Эквадоре приостановили работу 10 января. В свою очередь, посольство России в Гуаякиле настоятельно рекомендовало соотечественникам воздержаться от поездок по территории страны и отказаться от посещения Эквадора в ближайшее время.
Происшествий с россиянами в Эквадоре не зафиксировали, сообщила 10 января официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
Проходившие в августе и октябре 2023 года два тура выборов президента Эквадора (на которых победил 36-летний наследник бананового бизнеса Даниэль Нобоа), напомним, также сопровождались беспорядками.
9 августа — во время предвыборного митинга тремя выстрелами был убит один из кандидатов в президенты Фернандо Вильявисенсио. Незадолго до гибели Вильявисенсио говорил, что неоднократно получал угрозы от нескольких преступных группировок, но главным инициатором угроз называл главаря «Лос Чонерос» по прозвищу Фито.
Его соперники приостановили предвыборные мероприятия, а к расследованию привлекли даже ФБР США. Но, как отмечало ИА Регнум, спокойнее после этого никому не стало.
15 августа был убит Педро Брионес из партии «Гражданская революция». Об угрозах в свой адрес заявили двое кандидатов в президенты.
На фоне убийства Вильявисенсио власти Эквадора приняли решение перевести криминального авторитета Фито в тюрьму с максимально строгим режимом. Это решение спровоцировало протесты сторонников преступного главаря.
В начале октября шестеро граждан соседней Колумбии, подозреваемых в убийстве кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио, были убиты во время очередных беспорядков в тюрьме «Литораль».
Как отмечало ИА Регнум, Эквадор прославился тюремными разборками, которые устраивали между собой представители «Лос Лобос», «Лос Чонерос» и других банд. В нужный момент у бандитов оказывались в руках и средства связи, и огнестрельное оружие.
Введение чрезвычайного положения в Эквадоре тоже частая история. 25 июля 2023 года, аналогичный режим был введен на фоне волнений в местных тюрьмах, где содержатся члены конкурирующих между собой наркогруппировок.
Разгул преступности в Эквадоре выделяется даже на фоне неспокойной обстановки у соседей, указывало ИА Регнум. Это можно объяснить тем, то, что портовые города страны — самым известным из которых является Гуаякиль — являются крупнейшими точками транзита южноамериканского кокаина, откуда он направляется в страны Северной Европы и Россию.