Наглядным символом хаоса и разгула преступных группировок — в которые погрузилось южноамериканское государство Эквадор — стал захват тележурналистов в заложники прямо в студии, во время прямого эфира. 9 января группа бандитов в масках захватила сотрудников телеканала TC Televisión в городе Гуаякиль.

Один из нападавших потребовал предоставитьмикрофоны и возможность говорить в прямом эфире.

TASS/Cesar Munoz/ AP

По состоянию на 10 января правоохранители освободили большую часть заложников, передаёт ТАСС. Но часть персонала TC Televisión всё ещё находится в плену у бандитов.

Масштабные беспорядки по всей стране начались 7 января, после бунта в тюрьмах и побега из заключения главаря самой крупной в стране банды «Лос Чонерос» (регионального «филиала» мексиканского наркокатреля Синалоа) Хосе Адольфо Вильямара по прозвищу Фито.

TASS/Cesar Munoz/ AP

Два дня спустя Фабрисио Колон Пико, возглавляющий вторую по значимости банду «Лос Лобос», скрылся 9 января из тюрьмы в городе Риобамба.

TASS/Cesar Munoz/ AP

Между этими двумя событиями президент страны Даниэль Нобоа в стране режим «внутреннего вооруженного конфликта».

Глава государства объявил 22 банды террористическими, затем армия стянула в центр столицы военную технику. Действия властей вызвали волну беспорядков и столкновений в различных городах. Преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле подрывали самодельные бомбы.

TASS/Cesar Munoz/ AP

Посольство и консульства Китая в Эквадоре приостановили работу 10 января. В свою очередь, посольство России в Гуаякиле настоятельно рекомендовало соотечественникам воздержаться от поездок по территории страны и отказаться от посещения Эквадора в ближайшее время.

TASS/Cesar Munoz/ AP

Происшествий с россиянами в Эквадоре не зафиксировали, сообщила 10 января официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Проходившие в августе и октябре 2023 года два тура выборов президента Эквадора (на которых победил 36-летний наследник бананового бизнеса Даниэль Нобоа), напомним, также сопровождались беспорядками.

TASS/Cesar Munoz/ AP

9 августа — во время предвыборного митинга тремя выстрелами был убит один из кандидатов в президенты Фернандо Вильявисенсио. Незадолго до гибели Вильявисенсио говорил, что неоднократно получал угрозы от нескольких преступных группировок, но главным инициатором угроз называл главаря «Лос Чонерос» по прозвищу Фито.

TASS/Cesar Munoz/ AP

TASS/Cesar Munoz/ AP

Его соперники приостановили предвыборные мероприятия, а к расследованию привлекли даже ФБР США. Но, как отмечало ИА Регнум, спокойнее после этого никому не стало.

15 августа был убит Педро Брионес из партии «Гражданская революция». Об угрозах в свой адрес заявили двое кандидатов в президенты.

На фоне убийства Вильявисенсио власти Эквадора приняли решение перевести криминального авторитета Фито в тюрьму с максимально строгим режимом. Это решение спровоцировало протесты сторонников преступного главаря.

В начале октября шестеро граждан соседней Колумбии, подозреваемых в убийстве кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио, были убиты во время очередных беспорядков в тюрьме «Литораль».

Как отмечало ИА Регнум, Эквадор прославился тюремными разборками, которые устраивали между собой представители «Лос Лобос», «Лос Чонерос» и других банд. В нужный момент у бандитов оказывались в руках и средства связи, и огнестрельное оружие.

Введение чрезвычайного положения в Эквадоре тоже частая история. 25 июля 2023 года, аналогичный режим был введен на фоне волнений в местных тюрьмах, где содержатся члены конкурирующих между собой наркогруппировок.

Разгул преступности в Эквадоре выделяется даже на фоне неспокойной обстановки у соседей, указывало ИА Регнум. Это можно объяснить тем, то, что портовые города страны — самым известным из которых является Гуаякиль — являются крупнейшими точками транзита южноамериканского кокаина, откуда он направляется в страны Северной Европы и Россию.