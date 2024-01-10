Кито, 10 января, 2024, 04:48 — ИА Регнум. Рекомендацию воздержаться от поездок по территории Эквадора и от посещения этой страны в целом дали в посольстве России на фоне беспорядков и общего ухудшения ситуации с безопасностью в республике. Заявление опубликовано 10 января пресс-службой российской дипмиссии.

Иван Шилов ИА Регнум Эквадор Полиция

Отмечается, что президент страны Даниэль Нобоа 8 января издал указ о введении на всей территории государства режима чрезвычайного положения сроком на 60 дней, который в подразумевает также комендантский час с 23:00 до 05:00. Во многих городах и населенных пунктах фиксируются нападения на полицейские участки, поджоги автотранспортных средств, автозаправочных станций и прочих объектов, есть жертвы среди полиции и гражданского населения.

«По состоянию на вечер 9 января сего года информацией о пострадавших россиянах посольство России в Эквадоре не располагает», — уточняется в заявлении пресс-службы дипмиссии.

Посольство настоятельно рекомендовало воздержаться от поездок по территории Эквадора и в целом от посещения этой страны.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент Эквадора Нобоа созвал заседание совета безопасности на фоне беспорядков в стране для выработки мер борьбы с преступными группировками.

Во многих тюрьмах республики произошли бунты и нападения на охрану. По данным генеральной прокуратуры Эквадора, всего из мест заключения совершили побег 39 заключённых. Из них 17 удалось поймать, поиск остальных продолжается. Среди сбежавших из тюрем — двое главарей крупнейших банд в стране.

9 января президент Эквадора ввёл в стране режим внутреннего вооружённого конфликта. Решение принято на фоне массовых беспорядков в республике с вооружёнными нападениями и захватом заложников.

Одним из таких инцидентов стала атака на студию эквадорского телеканала TC в городе Гуаякиле. Вооружённые люди ворвались в офис во время прямого эфира и взяли сотрудников компании в заложники. После этого бандиты потребовали предоставить им возможность выйти в эфир.