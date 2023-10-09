Пятничные вечера славятся интересными событиями и порой крайне далеки от такого понятия, как спокойствие. И жители Эквадора в очередной раз в этом убедились, когда увидели в новостях информацию о том, что все шестеро подозреваемых в убийстве кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио убиты во время очередных беспорядков в тюрьме «Литораль».

Иван Шилов ИА Регнум

Всех шестерых — к слову, граждан Колумбии — арестовали в один и тот же день, 9 августа, неподалеку от места убийства Вильявисенсио. При себе у задержанных обнаружили крупнокалиберное оружие, несколько гранат, коробки с боеприпасами, ну и, согласно всем канонам жанра и специфике региона, наркотики.

Не исключено, что все они были наемниками. И в связи с этим история с их убийством подозрительно напоминает судьбу ликвидаторов президента Гаити Жовенеля Моиза. Те также являлись колумбийскими наемниками, выполнили «заказ», были арестованы, а затем сгинули в одной из гаитянских тюрем, якобы заболев одной из многочисленных местных инфекций.

Примечательно, что накануне гибели подозреваемые в убийстве Вильявисенсио просили о переводе в другую, более безопасную тюрьму. Однако эти просьбы о защите эквадорскими властями были проигнорированы. Случайно ли?

Результат гарантирован

Сразу после официального подтверждения массового убийства президент Эквадора Гильермо Лассо созвал срочное заседание кабинета безопасности и, отменив свой визит в Соединенные Штаты, незамедлительно вернулся в страну. Также на фоне беспорядков в тюрьмах и из-за «кризиса во всей местной пенитенциарной системе» отложили запланированную поездку в Южную Корею.

Строго говоря, заявленный «кризис в пенитенциарной системе» начался в Эквадоре отнюдь не на прошлой неделе.

Страна успела прославиться на весь мир жуткими тюремными разборками в жанре фильмов ужаса, которые устраивали между собой представители таких банд, как «Лос Лобос», «Лос Чонерос» и многие другие. В нужный момент у бандитов оказывались в руках и средства связи, и огнестрелы, и все возможные виды колюще-режущего. Впрочем, в некоторых случаях они обходились всем, что находилось под рукой. Например, одной из местных «традиций» является отрубание головы противника с последующим надругательством над телом.

Не сильно удивимся, если предположим, что так вышло и на этот раз — не зря власти Эквадора заявили о том, что для опознания погибших понадобилось провести специальную экспертизу.

Да и, откровенно говоря, направление лиц в одну из тюрем Гуаякиля, не подкрепленное охраной или договоренностью с представителями преступного сообщества, сильно повышает шансы на то, что до какого-либо суда данные лица не доживут. Результат, что называется, гарантирован.

Не стоит исключать вариант, что от наемников избавились намеренно — ведь они не только выполнили заказ, но и подготовили почву для гораздо более интересных событий.

Немного об «отложенном» визите

Информация об отложенном визите эквадорского президента в США вызвала некоторый сумбур у лиц, не знакомых с вопросом тесных взаимоотношений политика с Белым домом и окрестностями.

Начнем с того, что президент Лассо летает в Штаты с завидной регулярностью, но с незавидным поводом — для визитов к онкологам.

Вместе с тем медицинские визиты нередко совпадают с частными встречами рабочего характера, и отмена (а точнее — сокращение продолжительности) одного из них мало что изменит во взаимоотношениях Вашингтона и латиноамериканского политика, который посещает американскую администрацию чуть ли не чаще всех на континенте.

Всего за неделю с лишним до убийства подозреваемых в ликвидации Вильявисенсио Гильермо Лассо — а вместе с ним и руководство МВД Эквадора — прилетал на закрытый брифинг в Белом доме. Там же присутствовали представители Пентагона, Береговой охраны США и отдельных конгрессменов.

Подробностей встречи никто официально не обнародовал, однако не являлось секретом, что встреча связана с убийством кандидата в президенты, а также выработкой совместного подхода к обеспечению безопасности на территории Эквадора.

Вскоре отдельные консервативные СМИ опубликовали материалы о том, что на брифинге власти Эквадора заключили соглашение о размещении в стране части американского военного контингента. Причем не только на суше, но и в акватории.

Даже если подобное и имело место быть, то особых сложностей — если мы говорим о юридических тонкостях — это для сторон не составило бы.

Между США и Эквадором достаточно давно действуют соглашения о совместной борьбе с нелегальной наркоторговлей (которая предполагает также регулирование вопросов, связанных с обороной), а также ряд договоренностей с Береговой охраной и другими подразделениями морского флота США. Последние, например, давно патрулируют воды Эквадора и относящуюся к ним акваторию Галапагосских островов, куда нелегально любят наведываться китайские рыболовные суда.

А еще в конце правительство Эквадора ратифицировало очередное соглашение с США об отслеживании и перехвате гражданских самолетов, подозреваемых в наркоторговле.

С высокой долей вероятности, последний брифинг в Вашингтоне касался деятельности группы ФБР, занимающейся расследованием убийства Вильявисенсио и так «удачно» проморгавшей уничтожение всех подозреваемых по данному делу, а также мероприятий, связанных со вторым туром президентских выборов, который намечен уже на это воскресенье, 15 октября.

Подготовка к выборам

Во втором туре президентских выборов на данный момент лидируют лидер левоцентристского (часто характеризуется и как правое) движения «Национальное демократическое действие» (а по совместительству — сын одного из богатейших бизнесменов страны) Даниэль Нобоа, а также глава левой коалиции «Гражданская революция» Луиса Гонсалес.

В «Гражданской революции», кстати, отреагировали на убийство шести заключенных, заявив, что ответственность за случившееся «ложится на эквадорское государство» и произошла попытка скрыть заказчиков данного преступления.

Представители Нобоа тоже прокомментировали случившееся, однако немного мягче — всего лишь потребовали правды о случившемся в тюрьме «Литораль».

Согласно результатам первого тура, опубликованным в августе, за Гонсалес проголосовали 33,25% избирателей. За Нобоа — 24,15%. Впрочем, уже к началу октября часть местных экспертов стали говорить о том, что больше верят в победу Нобоа — особенно на фоне того, что Гонсалес пообещала сделать одним из советников экс-президента Рафаэля Корреа, который в настоящий момент скрывается в Бельгии от обвинений в коррупции.

Нобоа же, воздерживаясь от рьяной критики Гонсалес, напротив, сделал самыми яркими обещания дать местной молодежи рабочие места и привлечь в страну иностранные инвестиции.

Кроме того, многие обратили внимание на то, что нынешнее противостояние кандидатов уж очень напоминает прошлые выборы, где также конкурировали «Гражданская революция» с молодым социалистом Андресом Араусом и консерватор-миллионер Гильермо Лассо.

Араус также победил в первом туре с внушительным отрывом, тоже заработал 33% голосов, успел съездить на дружественные переговоры в Вашингтон, но «внезапно» оскандалился связями с колумбийскими боевиками и предоставлением ложной информации о работе в Центральном банке.

Тогда Лассо тоже оказался замешан в нескольких коррупционных скандалах, но сумел обратить скандалы противника себе на пользу, сократить отрыв, а затем и вовсе выиграть. Не исключено, что на этих выборах Нобоа (выпускник нескольких американских университетов, в том числе и Гарварда) удастся повторить подобное. При том, что даже второго места в первом туре от него никто в свое время не ожидал.

Личность нового президента Эквадора мы, так или иначе, узнаем совсем скоро. Пока оба кандидата обещают разобраться с бандами и наркокартелями, навести порядок в тюрьмах и заняться вопросами безопасности. Обольщаться такими заверениями не стоит — подобное является риторической формулой практически каждого местного политика на протяжении последнего десятка лет.

Надеяться можно лишь на то, что до 15 октября не пристрелят еще кого-нибудь. Да и то без лишнего оптимизма. Ведь на следующий день после убийства шести обвиняемых в ликвидации кандидата в президенты в тюрьме был убит седьмой.