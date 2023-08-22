20 августа в Эквадоре прошел первый тур президентских выборов, которых на этот раз ждали с особым волнением. Причем любопытство вызывала даже не столько личность потенциального победителя (это уже придется узнавать во втором туре, в октябре), сколько криминальная аура вокруг президентской гонки.

Иван Шилов ИА Регнум

Ведь еще совсем недавно — 9 августа — тремя выстрелами был убит один из кандидатов в президенты Фернандо Вильявисенсио. В связи с этим его соперники приостановили предвыборные мероприятия, а к расследованию привлекли даже Федеральное бюро расследований США. Правда, спокойнее после этого никому не стало.

Стреляют везде

Делегация ФБР прибыла в Эквадор 14 августа, а уже 15-го новостные заголовки пестрели известиями о новом политическом убийстве: на этот раз жертвой стал Педро Брионес из партии «Гражданская революция».

По словам его коллеги по партии и победительницы первого тура выборов Луизы Гонсалес, Брионес был застрелен в муниципалитете Эсмеральдас.

Сожаления и причитаний в обращении Гонсалес было гораздо больше, чем каких-либо подробностей произошедшего. Между делом политик обронила, что еще после смерти Вильявисенсио полностью обновила состав личной службы безопасности. Бронежилет при этом она носить отказалась, мотивируя это тем, что «верит в Бога, который обо всех позаботится».

Однако политики не хотят рисковать и ходить по улицам этой южноамериканской страны без соответствующей защиты. Необходимость последней прочувствовал еще один кандидат в президенты, Отто Сонненхольцнер. 19 августа рядом с рестораном, где он обедал с семьей, произошла перестрелка. Объектом атаки политик не был, но впечатления получил незабываемые.

Об угрозах в свой адрес также заявил кандидат Кристиан Сурита, заменивший на выборах убитого Вильявисенсио. Впрочем, угрозы — это единственное, на что, судя по всему, придется рассчитывать Сурите по итогам первого тура: по сути, он в последний момент стал кандидатом-заменой, которому априори было сложно рассчитывать на победу.

На выборы — в броне

На фоне убийства Вильявисенсио власти Эквадора приняли решение перевести в тюрьму с максимально строгим режимом преступного авторитета со звучным прозвищем Фито.

Фито — лидер одной из крупных банд под названием Los Choneros, связанной с мексиканским картелем Синалоа, а также один из главных врагов убитого кандидата в президенты. Незадолго до смерти Фернандо Вильявисенсио говорил, что неоднократно получал угрозы от нескольких преступных группировок и винил в организации данного действа именно Фито.

Перевод авторитета в другую тюрьму спровоцировал протесты его сторонников — как находящихся в заключении, так и успевших выйти на свободу. Они требовали возвращения Фито в прежние условия пребывания — только это может гарантировать порядок и хоть какую-то безопасность со стороны криминальных структур.

Само собой, запросы такого рода никто в эквадорском правительстве удовлетворять не собирался, в связи с чем воскресного дня голосования все ожидали с особым трепетом.

JOSE JACOME/EPA/ТАСС Эквадор. Кито. Военнослужащий во время голосования на досрочных президентских и парламентских выборах

20 августа на избирательные участки все, имеющие хоть какое-то отношение к политике (а также их родня) явились в сопровождении личной охраны и с джентльменскими наборами в виде бронежилетов и полицейских шлемов.

Луиза Гонсалес осталась верна себе и бронежилет не надела. Зато голосовала она в буквальном смысле под дулом автомата: вооруженные охранники кандидата прикрывали ее со всех сторон.

Ее главный конкурент Даниэль Нобоа был чуть менее самоуверен и пришел в жилете, но не скрывая при этом лица и не защищая голову. Мать убитого Вильявисенсио прибыла на участок в полной защитной экипировке.

К слову, напечатать новые бюллетени после убийства одного из кандидатов так и не успели, в связи с чем в них остались фотографии и описание Фернандо Вильявисенсио. Заменивший его Кристиан Сурита проголосовал в окружении двойного кольца телохранителей, закрывающих пространство вокруг него с головы до ног.

Больше тюрем!

Обстановка, в которой проходили выборы в Эквадоре, как нельзя лучше способствовала разговорам о «беспрецедентном уровне преступности» (данная фраза может смело претендовать на то, чтобы стать девизом президентских выборов в Эквадоре).

Обещание разобраться с этим безобразием предсказуемо оказалось в предвыборной программе буквально каждого кандидата: кто-то просто обещал «заняться вопросом вплотную», кто-то делал акцент на необходимости борьбы с нелегальным наркотрафиком, некоторые обещали построить больше тюрем и пересажать всех бандитов и убийц.

Отдельные персоналии предлагали увеличить финансирование армии и полиции, что, если честно, звучит довольно смешно — с момента начала активного взаимодействия с властями США местные правоохранители получили несколько сотен миллионов и на борьбу с наркоторговлей, и на подготовку с экипировкой.

Более того, буквально на днях правительство Эквадора ратифицировало очередное соглашение с США, касающееся отслеживания и перехвата гражданских самолетов, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. А также выяснилось, что еще в июле власти двух стран подписали соглашение, согласно которому американцы выделят более трех миллиардов долларов на программы безопасности в Эквадоре.

Стоит заметить, что финансирование правоохранителей Эквадора слабо зависит как от очередного обитателя Белого дома, так и от кандидатуры нового президента южноамериканской страны.

Это вполне объяснимо — государство, являющееся одним из важных пунктов в транзите кокаина, не может не находиться на орбите американских политических интересов. И, как показывает практика, подобное положение еще никогда благополучно не сказывалось на безопасности и благоденствии подобного государства, чего бы не обещали очередные деятели, желающие оказаться у власти.