Кито, 10 января, 2024, 07:13 — ИА Регнум. Посольство и консульства Китая в Эквадоре приостановили работу на фоне беспорядков в стране. Об этом 10 января сообщается на сайте китайской дипмиссии.

(сс) Yamil Salinas Martínez Флаг Эквадора

«Посольство и консульства в Эквадоре будут закрыты для посещения с 10 января, об открытии будет сообщено отдельно», — говорится на сайте посольства.

В Эквадоре на фоне беспорядков, бунтов в тюрьмах и побега заключённых, в том числе лидеров преступных группировок, объявлен режим чрезвычайной ситуации.

На фоне событий в Эквадоре посольство России в Гуаякиле настоятельно рекомендовало российским гражданам воздержаться от поездок по территории страны и отказаться от посещения Эквадора в ближайшее время.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент Эквадора Даниэль Нобоа созвал заседание совета безопасности на фоне беспорядков в стране для выработки мер борьбы с преступными группировками.

Также сообщается, что как минимум восемь человек погибли, ещё двое получили ранения в ходе беспорядков в эквадорском городе Гуаякиле. Четырнадцать человек задержаны в ходе разных инцидентов. Мэр города Акилес Альварес уточнил, что за день было получено более 1900 сообщений о преступлениях и беспорядках.