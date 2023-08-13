Член законодательного собрания Эквадора, бывший журналист и отец пятерых детей Фернандо Вильявисенсио стал одним из восьми кандидатов в президенты этой небольшой южноамериканской страны и 9 августа покидал очередной предвыборный митинг в одном из районов столицы Кито. Само собой — в сопровождении охранников, прикрывающих политиков: в полную безопасность в здешних краях мало кто верит.

Иван Шилов ИА Регнум Фернандо Вильявисенсио

И совсем не зря: уже при попытке сесть в машину в кандидата Вильявисенсио были выпущены около сорока пуль. Три из них стали роковыми, и от полученных ранений политик скончался, едва успев доехать до ближайшей больницы. Впрочем, убийце скрыться не удалось: ответным огнем он был ранен и умер при задержании. Шестеро его сообщников в течение дня тоже попали в руки полиции.

Пока испуганные очевидцы прятались, услышав перестрелку, представители партии покойного Вильявисенсио — Movimiento Construye — заявили о том, что на офисы организации совершены вооруженные нападения.

В считаные часы после смерти Фернандо Вильявисенсио президент Эквадора собрал срочное совещание кабинета безопасности и объявил чрезвычайное положение. Также он заявил, что «возмущен и шокирован» произошедшим, пообещав, что никто из причастных не останется безнаказанным.

Ну а дальше события стали развиваться весьма интересным образом: пять из оставшихся семи кандидатов в президенты Эквадора заявили о приостановке предвыборных кампаний, а расследовать обстоятельства смерти Вильявисенсио собрались «уважаемые люди» из американского ФБР.

Убийства совершаются постоянно

Убийство кандидата в президенты хоть и здорово всех напугало — да и характеризуется в местных СМИ как нечто «наглое» и «возмутительное» — но вряд ли вызвало сильное удивление. Нравы в Эквадоре суровые: в июле местные группировки ликвидировали мэра города Манта, а еще в феврале — кандидата на пост главы муниципалитета Лос-Лопес.

Введение чрезвычайного положения в этих местах тоже частая история. Совсем недавно, 25 июля, аналогичный режим был введен на фоне волнений в местных тюрьмах, где содержатся члены конкурирующих между собой наркогруппировок. Временами они устраивают бунты или вступают в открытое противостояние друг с другом. Заканчивается это, как правило, весьма печально. Кто-то из правоохранителей теряет должность, а кто-то из заключенных и простых силовиков — головы. В буквальном смысле.

Страдают не только политики. Еще несколько месяцев назад в порту муниципалитета Эсмеральдас вооруженная группа открыла огонь по рыбакам и работникам одного из местных заводов. В результате погибли девять человек и еще многие получили ранения разной степени тяжести. Министр безопасности Эквадора после этого спешно подал в отставку, а сами граждане кое-где начали устраивать самосуд над подозрительными соседями.

Перечисленное — лишь малая часть историй из богатой событиями криминальной хроники Эквадора, который уже несколько лет выделяется даже на фоне неспокойной обстановки у соседей. Подобное вполне объяснимо тем, что портовые города страны — самым известным из которых является Гуаякиль — являются крупнейшими точками транзита южноамериканского кокаина, откуда он направляется в страны Северной Европы и Россию.

Так что представителей преступного мира здесь хватает: это и мексиканские-колумбийские картели, и местные бандиты, и представители этнической мафии. Все они перманентно конфликтуют и сотрудничают между собой, с правоохранителями, а также с политиками самого разного уровня.

Убитый грозил всех «покарать»

Но чем же помешал преступникам Фернандо Вильявисенсио, по какой причине его в спешном порядке демонстративно отправили на тот свет?

Согласно предвыборным опросам, место президента он наверняка бы не занял. Зато кандидат неплохо разогревал аудиторию громогласными требованиями покончить с коррупцией, организованной преступностью и наркоторговлей.

И немудрено — ведь в недавнем прошлом Вильявисенсио в качестве независимого журналиста расследовал деятельность правительства левого президента Рафаэля Корреа (который после предъявленных обвинений получил несколько лет тюрьмы) и в дальнейшем неоднократно угрожал «покарать» многих чиновников, не желающих жить по средствам.

Совсем недавно Вильявисенсио, например, представлял в прокуратуру отчет, касающийся махинаций в нефтяном бизнесе, о которых он знал как бывший член профсоюза государственной компании Petroecuador. Подробностей о данных, оказавшихся в руках правоохранителей, политик не разглашал, но, по всеобщему мнению, они касались миллионных убытков, которые имеют свойство плодиться при заключении государственных контрактов.

Первое, что бросается в глаза стороннему наблюдателю, вздумавшему изучить карьерный путь Вильявисенсио, это то, что его работа неоднократно подвергалась критике, а то и прямым обвинениям в клевете, которые по итогу признавались обоснованными. Например, так было с одним из обвинений в адрес бывшего президента Корреа, который, согласно утверждениям Вильявисенсио, отдал приказ о вооруженном вторжении в больницу для сотрудников правоохранительных органов во время восстания полиции в 2010 году.

Еще один небезынтересный факт из биографии убитого: именно он стал первым журналистом, заявившим в 2015 году о том, что правительство Эквадора шпионит за журналистами, политиками, а также за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, который на тот момент скрывался в посольстве этой страны в Лондоне.

Вильявисенсио отправил в WikiLeaks документы, подтверждающие данный факт, и фактически оформил первый шаг к конфликту между Ассанжем и властями Эквадора, которые с тех пор активно искали способ избавиться от независимого расследователя и даже начали сотрудничать с американскими чиновниками.

Бандиты валят друг на друга

Можно сказать, что Фернандо Вильявисенсио был своего рода человеком-функцией. То есть тем, кто вбрасывал в информационное пространство нужное обвинение, предоставлял отчеты, которые могут повлечь за собой аресты, увольнения или скандальные отставки, а также умело проводил медиакампании в интересах определенного круга лиц. В его случае — по большей части проамериканского.

Учитывая карьерный путь кандидата, список подозреваемых в организации его убийства внешне может выглядеть весьма обширно. В частности, сестра политика тут же обвинила в случившемся нынешнего президента Эквадора Гильермо Лассо. Якобы к смерти Вильявисенсио привело бездействие верховных властей. Также она утверждает, что к ситуации определенно имеет отношение Рафаэль Корреа, который в настоящий момент скрывается в Бельгии.

Параллельно началась чехарда с бандами, якобы взявшими на себя ответственность за смерть политика. После убийства в социальных сетях появился видеоролик с группой вооруженных лиц, скрывающих лица и одетых в черное. Граждане назвали себя группировкой Los Lobos, взяли на себя ответственность за ликвидацию Вильявисенсио и попутно пригрозили другим политикам.

Вскоре после этого появилось новое видео. На этот раз в нем фигурировали парни без балаклав, которые заявили, что Los Lobos — это как раз они, никакого отношения к убийству кандидата в президенты они не имеют, а подставить их захотели люди конкурентов — банды Los Choneros. Якобы именно они высылали угрозы Вильявисенсио еще до его смерти. Правда, выяснилось, что политик получал угрозы еще от нескольких банд (что поделать, положение обязывает), в связи с чем и было нанято такое количество охранников.

При этом подобная ситуация отнюдь не редкость. Местные видные деятели регулярно получают угрозы самого разного толка, но воплотить подобные планы в жизнь — да еще так открыто и демонстративно — удается далеко не всегда.

Исполнителями убийства Вильявисенсио оказались колумбийцы, скорее всего, наемники. Такие «специалисты» достаточно популярны на рынке криминальных услуг Латинской Америки и часто получают заказы самого разного уровня престижности. Они участвовали и в транспортировке кокаина, и в попытке похищения президента Венесуэлы в 2020 году, и в убийстве президента Гаити в 2021-м. Колумбийцы известны тем, что не чураются крайней жестокости и нередко выполняют заказы публично. Кроме того, власти Колумбии смотрят сквозь пальцы на их гибель в застенках чужих тюрем или на полях чужих войн (что мы сейчас ярко видим на примере Украины).

И да, они никогда не выдают своих заказчиков. Правда, по большей части из-за того, что сами ничего о них не знают, получая указания через длинную цепочку доверенных лиц.

Американцы подсуетились

Человек-функция всегда служит для исполнения определенных действий, и, как только необходимость либо в этих действиях, либо в его персональных качествах пропадает, он уходит со сцены. В зависимости от количества тайн, которые он узнал за время службы, определяется: станет ли «уход» таковым в прямом смысле слова или всего лишь в косвенном.

В случае с Вильявисенсио и его «послужным» списком сам собой напрашивается вывод о том, что знал он достаточно. В связи с этим вполне вероятен вариант, при котором бывший журналист неожиданно стал не нужен и даже неудобен.

Однако необходимо обратить внимание на последствия его убийства, которые в данном случае значат чуть ли не больше, чем сам факт смерти политика средней руки. А они таковы: приостановка практически всех предвыборных мероприятий, введение чрезвычайного положения на 60 дней, а также визит в страну делегации из ФБР, которая «будет помогать в расследовании этого чудовищного действа».

Иными словами, американские чиновники на какое-то время получат легальный доступ к силовым инструментам Эквадора. Как это будет происходить на практике, сказать пока трудно, но в прозрачность расследования при таких условиях верится с трудом.

Не исключено, что в результате таких «оперативно-разыскных мероприятий» некоторые неудобные чиновники Эквадора лишатся своих должностей. Попутно могут вскрыться сторонние нарушения со стороны местных дельцов из, например, нефтяной сферы, которой в последнее время занимался Вильявисенсио. Проштрафившиеся отправятся за решетку, а на их место придут другие, уже предусмотрительно заплатившие свою цену за такой шанс.

А учитывая, что на 20 августа уже намечены президентские выборы, остается только гадать, какой передел сфер влияния может запустить любая смена действующих лиц этой пьесы.