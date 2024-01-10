Кито, 10 января, 2024, 03:29 — ИА Регнум. Главари двух крупнейших преступных группировок совершили побег из тюрьмы на фоне беспорядков в местах отбывания наказания в Эквадоре. Об этом 10 января сообщает служба исполнения наказаний SNAI в соцсети Х.

Иван Шилов ИА Регнум Эквадор Полиция

Хосе Адольфо Вильямар по прозвищу Фито, главарь самой многочисленной банды Эквадора «Лос-Чонерос», сбежал 7 января из колонии в Гуаякиле, а Фабрисио Колон Пико, возглавляющий вторую крупнейшую банду «Лос-Лобос», скрылся 9 января из тюрьмы Чимборасо в городе Риобамба.

«В центре лишения свободы Чимборасо утром 9 января произошли столкновения между заключенными, полицией и сотрудниками тюрьмы. В результате этих событий заключенный Колон П., который находился в учреждении, сбежал вместе с другими заключенными», — сказано в сообщении.

Ситуация в сфере безопасности в Эквадоре резко осложнилась после побега Фито. Во многих тюрьмах произошли бунты и нападения на охрану. По данным генеральной прокуратуры Эквадора, всего из мест заключения совершили побег 39 заключённых. Из них 17 удалось поймать, поиск остальных продолжается.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент Эквадора Даниэль Нобоа, победивший на выборах на пост главы государства 15 октября, объявил о начале действия в стране режима внутреннего вооружённого конфликта на фоне массовых беспорядков с вооружёнными нападениями и захватом заложников в различных городах. Политик своим указом отнёс 22 действующие в стране преступные группировки к категории террористических организаций, которые необходимо нейтрализовать.

В Гуаякиле вооружённые люди, скрывшие свои лица под масками, ворвались в студию эквадорского телеканала TC во время прямого эфире и взяли телеведущих в заложники. Один из членов вооружённой группы потребовал предоставить им микрофоны и возможность говорить в прямом эфире.