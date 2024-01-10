Кито, 10 января, 2024, 09:43 — ИА Регнум. В центр столицы Эквадора военные стянули технику. Об этом 10 января сообщил телеканал Ecuavisa.

Jose Jacome/EPA/ТАСС

Бронемашины замечены на улицах исторической части Кито. На фоне обострения кризиса в сфере безопасности военные установили технику в стратегически важных местах.

Военным приказали провести операции по нейтрализации незаконных вооружённых формирований. Президент страны Даниэль Нобоа распорядился усилить охрану высокопоставленных чиновников и их семей.

По данным телеканала, ранее в центре столицы фиксировались случаи мародёрства. По этой причине Национальная полиция мобилизовала в Колониальном квартале десятки офицеров для контроля над инцидентами.

«Люди быстро покинули торговые центры и закрытые предприятия. Были слышны выстрелы, и мы видели грабежи», — рассказал один из торговцев на центральной улице.

Как сообщало ИА Регнум, обострение ситуации в сфере безопасности в Эквадоре произошло 7 января после беспорядков в тюрьмах и побега из заключения главаря самой крупной в стране преступной банды. На следующий день президент Эквадора Даниэль Нобоа установил на 60 суток режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля над пенитенциарной системой.

Действия властей вызвали волну беспорядков и столкновений в городах страны. Преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле зафиксированы подрывы самодельных бомб. По данным полиции, неизвестные менее чем за сутки похитили семерых стражей порядка в Кито и городе Мачала.

Вооружённые люди, скрывшие свои лица под масками, 9 января ворвались в студию эквадорского телеканала TC в городе Гуаякиле. Боевики ворвались в офис во время прямого эфира и взяли сотрудников компании в заложники.

В тот же день Нобоа ввёл в стране режим внутреннего вооружённого конфликта.

В ходе беспорядков в эквадорском городе Гуаякиле как минимум восемь человек погибли, ещё двое получили ранения. Четырнадцать человек задержали в ходе разных инцидентов. Мэр города Акилес Альварес уточнил, что за день было получено более 1900 сообщений о преступлениях и беспорядках.