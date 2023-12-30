Белгород, 30 декабря, 2023, 18:12 — ИА Регнум. Минобороны России прокомментировало удар ВСУ по центру Белгорода. В ведомстве заявили, что украинская сторона использовала кассетные боеприпасы.

МЧС России. Кадр из видео

«Средствами ПВО ракеты «Ольха» и большая часть реактивных снарядов РСЗО «Vampire» были перехвачены. Несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет попали по Белгороду», — заявили в оборонном ведомстве.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3856536" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как уточнили в Минобороны, при прямом попадании «Ольхи» с кассетными боеприпасами последствия были бы неизмеримо более тяжёлыми.

Помимо этого ведомство напомнило и подчеркнуло, что российские военные работают исключительно по военным объектам Украины, не затрагивая мирных граждан и гражданскую инфраструктуру.

«Это преступление не останется безнаказанным», — пообещали в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 30 декабря произошёл массированный обстрел центра Белгорода со стороны украинских формирований. ВСУ атаковали ракетами жилые районы города, никак не связанные с армией России. Глава региона Вячеслав Гладков заявил в том числе об атаке на посёлок Уразово в Валуйках.

В Белгороде на время объявили ракетную опасность и призвали жителей спуститься в укрытия. Позже власти объявили об отмене ракетной опасности. В МЧС сообщили о ликвидации всех появившихся в результате обстрела возгораний. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главе государства Владимиру Путину доложили о ситуации в Белгородской области.

Ракетный удар по Белгороду нанесли «силы безопасности и обороны Украины». Как сообщило издание «РБК-Украина», ВСУ якобы ударили ракетами по военным объектам в Белгороде.

Позднее число погибших при обстреле достигло 14 человек. По информации МЧС, пострадали ещё 108 человек, включая 15 детей.