Москва, 31 декабря, 2023, 12:01 — ИА Регнум. В ответ на обстрел со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) Белгорода российские военные поразили центр принятия решений и военные объекты в Харькове, использовавшиеся киевским режимом. Об этом сообщили 31 декабря в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА Регнум

«Высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас» уничтожены представители Главного разведывательного управления (ГУР) и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

По информации Минобороны, там же находились до 200 иностранных наёмников, которых планировали задействовать в проведении террористических рейдов на приграничной с Украиной территории России.

Также Вооружённые силы России нанесли удары высокоточными ракетами по зданию Службы безопасности Украины по Харьковской области и пункту временной дислокации националистического формирования «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В результате уничтожили представителей руководящего состава СБУ, иностранных наёмников и боевиков подразделения «Кракен» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), непосредственно осуществлявших подготовку диверсий на российской территории.

Кроме того, российские военные поразили филиал национального центра управления космическими средствами в районе Залесцев Хмельницкой области. По данным Минобороны, его ВСУ используют для ведения разведки.

«Уничтожены базы горючего в Харькове и Запорожье, с которых шло снабжение украинских группировок войск на харьковском и ореховском направлениях», ― добавили в ведомстве.

Российские подразделения нанесли ракетные удары по пунктам временной дислокации подразделений 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и иностранных наёмников общей численностью до 600 боевиков, а также местам стоянки военной техники и артиллерийских систем в Селидово, Курахово и на территории шахты Коротченко в ДНР.

Помимо значительных потерь в живой силе, украинская армия потеряла две пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS. С их помощью киевский режим планировал в период новогодних праздников наносить ракетные удары по Донецку, указали в Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что Вооруженные силы России наносят удары только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 30 декабря ВСУ обстреляли ракетами центр Белгорода. В Минобороны отметили, что российские военные сбили большую часть ракет, которые выпустила по городу украинская армия. Однако часть снарядов и кассетные части уничтоженных целей упали на областной центр.

В результате массированного удара, по последним данным, погибли 24 человека, в числе которых четверо детей. Как уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков, число пострадавших достигло 108. Среди них 25 тяжелораненых пациентов, которых готовят к отправке в федеральные клиники. Всем пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Разрушения выявили в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, трёх частных домовладениях, на семи социальных объектах. Специалисты продолжают работы по оценке ущерба. В городе развернули пять информационных центров и пункты временного размещения (ПВР).

30 декабря российские военные нанесли удары по местам хранения горюче-смазочных материалов и ракетно-артиллерийского вооружения на аэродроме Староконстантинов Хмельницкой области и в районе Чернобаевки в Херсонской области.