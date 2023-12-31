Москва, 31 декабря, 2023, 13:02 — ИА Регнум. Российские военные поразили филиал национального центра управления космическими средствами Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Хмельницкой области, сообщили 31 декабря в Минобороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

«Высокоточными ударами поражен филиал национального центра управления космическими средствами в районе населённого пункта Залесцы», — говорится в сообщении ведомства.

По данным российского оборонного ведомства, ВСУ использовали центр для ведения разведки.

Помимо этого, российские военные уничтожили базы горючего в Харькове и Запорожье, которые снабжали украинские группировки войск на харьковском и ореховском направлениях.

Минобороны России сообщило 31 декабря о нанесении ответного удара по ВСУ после ракетной атаки на Белгород. По сообщению ведомства, российские военные также поразили центр принятия решений и военные объекты в Харькове.

В российском ведомстве подчеркнули, что наносят удары только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре.

Вечером 30 декабря ВСУ атаковали центр Белгорода, используя ракеты «Ольха» с кассетной начинкой и снаряды реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. По сообщению Минобороны, российские средства ПВО перехватили большую часть реактивных снарядов. О ситуации в области после ракетной атаки ВСУ доложили президенту Владимиру Путину.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 31 декабря сообщил, что в результате ракетного удара по Белгороду погибли 24 человека. Всего пострадали 108 человек.

СК России возбудил уголовное дело по трём статьям: покушение на убийство, убийство, умышленное уничтожение или повреждение имущества. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил установить всех лиц, виновных в ударе.