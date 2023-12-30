Москва, 30 декабря, 2023, 19:00 — ИА Регнум. За терактом в Белгороде стоит Великобритания, которая в координации с США подстрекает Киев к террористическим действиям, сообщила 30 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Оициальный представитель МИД России Мария Захарова

«Теракт в Белгороде станет предметом разбирательства в СБ ООН», — заявила российский дипломат, добавив, что Россия запросила заседание Совбеза.

По словам российского дипломата, за терактом стоят страны Евросоюза, поставляющие оружие Украине. Захарова напомнила, что Британия запретила киевскому режиму вести переговоры с российской стороной, сделав ставку на «победу на поле боя».

Дипломат подчеркнула, что в отсутствие малейших шансов улучшить положение ВСУ в зоне спецоперации англосаксонские страны перешли к тактике осуществления терактов против мирных жителей.

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Как сообщало ИА Регнум, вечером 30 декабря украинские формирования атаковали центр Белгорода. По последним данным, число погибших при обстреле достигло 14 человек. В МЧС сообщили о 108 пострадавших мирных жителях, включая 15 детей. При этом уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова сообщила, что ранения получили 17 несовершеннолетних, среди них четверо находятся в тяжёлом состоянии.

СК России возбудил уголовное дело по трём статьям после удара ВСУ по центру Белгорода.

В Минобороны России сообщили, что ВСУ использовали кассетные боеприпасы. В ведомстве также пообещали, что преступление ВСУ не останется безнаказанным.

О ситуации в области после ракетной атаки ВСУ доложили президенту Владимиру Путину.