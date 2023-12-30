Белгород, 30 декабря, 2023, 15:13 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли центр Белгорода, заявил днём 30 декабря губернатор региона Вячеслав Гладков.

Пресс-служба Губернатора Белгородской области/ТАСС

«ВСУ обстреляли центр Белгорода. По предварительной информации, есть двое погибших детей и пострадавшие», — написал он в Telegram-канале.

Гладков также отметил попадание в жилой сектор и пообещал сообщить более подробную информацию позже.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее российские военные уничтожили несколько воздушных целей на подлёте к Белгороду. По данным Гладкова, в этот момент из-за отражения атаки погиб один человек, ещё один человек пострадал. На следующий день стало известно о массированном ударе по городу украинскими войсками. Один человек погиб и четверо пострадали, среди пострадавших есть ребёнок 10 лет, получивший осколочное ранение. Взрослых раненых доставили в Белгородскую областную клиническую больницу, ребёнка — в детскую областную клиническую больницу.