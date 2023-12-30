Путину доложили о ситуации в Белгородской области
Путину доложили о ситуации в Белгородской области после ракетной атаки ВСУ
Москва, 30 декабря, 2023, 17:10 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 30 декабря, что главе государства Владимиру Путину доложили о ситуации в Белгородской области после ракетной атаки ВСУ.
«Да, доложили», — ответил он на соответствующий вопрос «Известий».
Как сообщало ИА Регнум, вечером 30 декабря произошёл массированный обстрел центра Белгорода со стороны украинских формирований. ВСУ атаковали ракетами жилые районы города, никак не связанные с армией России. Глава региона Вячеслав Гладков заявил в том числе об атаке на посёлок Уразово в Валуйках.
В Белгороде на время объявили ракетную опасность и призвали жителей спуститься в укрытия. Позже власти объявили об отмене ракетной опасности. В МЧС сообщили о ликвидации всех появившихся в результате обстрела возгораний. Позднее ведомство заявило о 10 погибших и 45 пострадавших при обстреле местных жителях.