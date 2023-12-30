Москва, 30 декабря, 2023, 17:10 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 30 декабря, что главе государства Владимиру Путину доложили о ситуации в Белгородской области после ракетной атаки ВСУ.

Михаил Климентьев/ТАСС Владимир Путин

«Да, доложили», — ответил он на соответствующий вопрос «Известий».

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Как сообщало ИА Регнум, вечером 30 декабря произошёл массированный обстрел центра Белгорода со стороны украинских формирований. ВСУ атаковали ракетами жилые районы города, никак не связанные с армией России. Глава региона Вячеслав Гладков заявил в том числе об атаке на посёлок Уразово в Валуйках.

В Белгороде на время объявили ракетную опасность и призвали жителей спуститься в укрытия. Позже власти объявили об отмене ракетной опасности. В МЧС сообщили о ликвидации всех появившихся в результате обстрела возгораний. Позднее ведомство заявило о 10 погибших и 45 пострадавших при обстреле местных жителях.