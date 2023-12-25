Налицо попытки третьих сил, в том числе из-за рубежа, спровоцировать беспорядки в Белграде. Такую оценку происходящему в сербской столице дал 25 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Массовые протесты оппозиции в Сербии начались 18 декабря, когда представители оппозиционного «проевропейского» блока «Сербия против насилия» начали серию митингов у здания Республиканской избирательной комиссии в центре Белграда.

Александр Дзюба/ТАСС

Оппозиционеры требовали перепроверки результатов завершившихся днём ранее выборов в скупщину, парламент страны, и муниципальных выборов, в том числе в скупщину Белграда. По данным сербского избиркома, на парламентских выборах победила правящая коалиция во главе с Сербской прогрессивной партией действующего президента Александра Вучича.

По утверждению активистов «Сербии против насилия», требуется проверить избирательные списки на предмет нарушений.

ТАСС/EPA/ANDREJ CUKIC

Вопреки названию либерального блока — «Сербия против насилия» — активисты быстро перешли к насильственным действиям и попытались взять штурмом здание городской администрации. Демонстранты при помощи флагштоков снесли дверь, а также разбили окна, куда стали бросать камни и пивные банки, сообщает ТАСС. В ночь с 18 на 19 декабря полицейским удалось подавить беспорядки.

ТАСС/EPA/ANDREJ CUKIC

Президент Вучич предупредил, что протесты оппозиции и её провокационные высказывания не будут иметь никакого результата, так как в стране «власть сменяется только на выборах».

Очередной всплеск насилия со стороны прозападной оппозиции имел место 24 декабря, когда оппозиционеры попытались штурмовать столичную администрацию. Участники акции жгли фаеры и пытались выломать двери. Было задержано 35 зачинщиков беспорядков.

Александр Дзюба/ТАСС

В ходе стычки двое полицейских тяжело пострадали, нескольких травмировали, у одного еле остановили кровотечение. В стражей порядка «бросали камнями, которыми можно буквально убить человека», — сказал сербский лидер в эфире телеканала Pink.

Александр Дзюба/ТАСС

Была предпринята «попытка насильственного захвата институтов Сербии», констатировал Вучич. А по оценке и. о. мэра Белграда Александра Шапича, беспорядки имели целью «майданизацию» Сербии.

Александр Дзюба/ТАСС

Схожую оценку дала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, отметив, что за протестами в Белграде стоят западные спецслужбы, применяющие технику «майданных переворотов».

Александр Дзюба/ТАСС

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич, комментируя происходящие события, поблагодарила спецслужбы России, которые своевременно предупредили власти страны о готовящихся беспорядках.

В администрации президента Вучича сообщили о намерении главы Сербии встретиться с послом России в Белграде Александром Боцан-Харченко.

Москва не сомневается в том, что руководство Сербии сможет обеспечить законность в стране, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Прозападная оппозиция между тем не оставляет попыток раскачать ситуацию в Белграде.

Около полутысячи сторонников студенческой организации «Борьба», поддерживающей коалицию «Сербия без насилия», перекрыли движение по улице Бирчанинова между зданиями министерства госуправления и местного самоуправления республики и сербского МИД в центре Белграда, сообщил 25 декабря ТАСС.

ИА Регнум ранее подробно анализировало то, как сербская оппозиция пытается использовать результаты выборов, чтобы устроить «цветную революцию».