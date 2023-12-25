Белград, 25 декабря, 2023, 04:39 — ИА Регнум. После нормализации обстановки на улицах Белграда премьер-министр Сербии Ана Брнабич поблагодарила спецслужбы России, которые своевременно предупредили власти страны о готовящихся беспорядках.

Иван Шилов ИА REGNUM Белград

По словам премьера, многие считали поступившую информацию фейком, распространённым Россией. На самом деле всё оказалось правдой и полученное предупреждение о беспорядках позволило избежать больших жертв.

«Могу только сказать спасибо, возможно, это не найдёт понимания на Западе, но сегодня вечером я особенно чувствую, что важно встать на защиту Сербии и поблагодарить российские спецслужбы, у которых была эта информация и они поделились ею с нами», — цитирует Ану Брнабич Telegram-канал RT на Балканах.

Как сообщало ИА Регнум, сербский лидер Александр Вучич намерен встретиться в Белграде с послом России Александром Боцан-Харченко.

На несанкционированных акциях протеста в Белграде, в беспорядках перед городской администрацией 24 декабря серьёзно пострадали полицейских, более 35 участников задержаны.

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По словам президента, была предпринята «попытка насильственного захвата институтов Сербии».

Вучич на фоне беспорядков в Белграде обратился к гражданам с просьбой сохранять спокойствие.